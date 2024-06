Gianni Sperti arriva in elicottero ad un evento: video virale/ Piovono ironia e critiche dal web, ma…

Gianni Sperti, ingresso trionfale in elicottero per una serata a Napoli

Gianni Sperti è finito al centro dell’attenzione mediatica per un video, diventato virale nelle ultime ore, che lo ritrae arrivare in elicottero ad un evento in provincia di Napoli. Il volto televisivo e storico opinionista di Uomini e donne è stato invitato presso il Toma Beach, una rinomata discoteca nonché noto beach club del lido napoletano, e ha lasciato tutti a bocca aperta per un ingresso in scena a dir poco spettacolare.

Sperti è infatti arrivato in elicottero e, dopo essere sceso dal mezzo, è stato accompagnato da alcuni uomini nei pressi della struttura, dove ad attenderlo c’erano numerose persone che l’hanno salutato festanti. Un arrivo da vera e propria star hollywoodiana, dal trasporto in elicottero ai bodyguard al suo fianco sino all’accoglienza di numerosi fan, prima di fare il suo ingresso nel locale. L’opinionista, super elegante nel look, ha anche condiviso uno scatto su Instagram ringraziando gli organizzatori per la serata.

Gianni Sperti travolto da ironia e critiche: il reale intento dell’evento

L’ingresso spettacolare di Gianni Sperti è finito presto nel mirino del web e il video è diventato virale. Tantissimi i commenti che hanno fatto ironia sull’opinionista di Uomini e donne e sul suo arrivo a Toma Beach ironicamente definito “sobrio”. “Parola d’ordine: indifferenza“, si legge tra i commenti. Ma c’è anche chi non gli ha risparmiato aspre critiche, accusandolo di essere ridicolo e domandandosi se era davvero necessario scomodare l’utilizzo di un elicottero per partecipare all’evento.

Tuttavia le polemiche sarebbero infondate, come ricostruito da Fanpage, dal momento che l’arrivo a bordo dell’elicottero era previsto dagli organizzatori e dunque non sarebbe frutto di una sua libera scelta. La serata cui Gianni Sperti ha preso parte, infatti, era un evento organizzato a supporto della fondazione ‘A voce d’e creature e della onlus Africa in testa, con parte dell’incasso destinato alla beneficienza. Inoltre l’utilizzo dell’elicottero sarebbe motivato dal fatto che, tra gli sponsor, c’era anche una compagnia di noleggio di elicotteri e auto di lusso, il cui presidente era un organizzatore dell’evento.

