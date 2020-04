Grande Fratello Vip 2020, momenti top/ Fernanda e Luca Zocchi, Pago e la sorella, Paolo Ciavarro e la Giorgi

Le sorprese al Grande Fratello Vip sono state un tema portante anche in questa edizione. Come sempre gli editori hanno deciso di far emozionare gli inquilini all’interno della casa più famosa della televisione con l’arrivo di parenti o con messaggi scatenando lacrime e sorrisi. Principalmente al centro delle sorprese ci sono stati i concorrenti in nomination prima della scoperta dell’eliminato. Tra i momenti più belli c’è quello in cui il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi è entrato nella casa, abbracciandola a lungo e asciugando le sue lacrime. Anche per Pago è arrivato il tempo di piangere quando nella casa è entrata la sorella, Nunzia Settembre, a portare buone notizie legate alla sua famiglia. Un contesto dunque dove si è mostrato ancora una volta come le emozioni si possano amplificare, clicca qui per il video con tutte le sorprese più belle di questa edizione.

Sorprese Grande Fratello Vip, l’età non è un limite

Fabio Testi è stato protagonista di una delle più belle sorprese del Grande Fratello Vip 4, mostrandoci come l’età non sia un limite per piangere. L’abbiamo visto molto commosso quando ha abbracciato la tata Vittorina entrata a sorpresa nella casa. Una valanga di emozioni ha travolto poi Paolo Ciavarro che ha avuto la possibilità di abbracciare prima il papà Massimo Ciavarro e poi la mamma Eleonora Giorgi che ha presentato alla sua nuova ragazza, conosciuta nella casa, Clizia Incorvaia. Pago è stato tra i grandi protagonisti della stagione, nonostante sia uscito troppo presto, e ci siamo emozionati quando l’abbiamo visto con la sua Serena Enardu, così come qualche lacrima è scesa ai baci tra Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Delle Piane poi finito su tutti i giornali per un possibile tradimento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA