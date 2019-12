Haaland al Milan?/ Maldini tenta l’anti-Ibra: 30 mln per il gigante del Salisburgo

Il nome magari non scalderà il cuore dei tifosi del Milan eppure Erling Braut Haaland potrebbe essere l’alternativa a Zlatan Ibrahimovic nel mercato di gennaio, o alla peggio, in quello di giugno: un gigante norvegese che sta facendo faville sia in campionato sia in Champions League con il Salisburgo, seguendo appieno la filosofia innovativa del progetto “internazionale” della Red Bull alla guida del club austriaco così come del Lipsia (capolista in Bundesliga). Rispetto a Ibra, il numero 30 del Salisburgo è tutt’altro che un campione affermato ma è proprio il prospetto a far ingolosire Maldini e Boban: oggetto del desiderio di mezza Europa, 28 reti in 22 gare della Serie A austriaca e soprattutto 8 gol in 6 partite di Champions, centravanti modernissimo molto alto ma dalla pazzesca capacità tecnica e coordinazione. Insomma, il bomber del futuro che potrebbe forse metter fine alla “maledizione” dei numeri 9 dal ritiro di Pippo Inzaghi in poi: secondo il Corriere dello Sport il Milan sarebbe seriamente sulle tracce di Haaland che, va ricordato, ha solo 19 anni. L’impresa di Maldini non dovrà essere poca: battere Juventus, la “sorella” del Salisburgo, Lipsia, ma anche United e Dortmund non sarà per nulla facile.

MALDINI TENTA L’ANTI-IBRA: ASSALTO A HAALAND

Un possibile “aiuto” potrebbe arrivare dall’agente di Haaland: già, proprio quel Mino Raiola già manager di Ibra e di tanti altri giocatori passati e presenti del Milan: il ragazzo ha una clausola da 30 milioni e Maldini a Raiola avrebbe offerto, secondo le informazioni del CorSport, 5 milioni di euro come ingaggio netto all’anno. Mentre il “collega” gigante di Svezia tentenna sull’offerta rossonera (su di lui sarebbe piombato l’Everton di Carlo Ancelotti, oltre alle speranze ancora vive del Napoli), il bomber norvegese potrebbe allora essere il colpo grosso del Milan in ottica presente e futuro. Secondo il portale di calciomercato di Alfredo Pedullà, le proposte per Haaland sono già moltissime in Europa ma il Milan avrebbe messo il “muso” davanti per la convinzione di poterlo prendere subito, non attendendo il rinnovo del contratto possibile nei prossimi mesi (o il passaggio al Lipsia, stessa fucina della Red Bull ma in Germania). «La Juve è in lista da tempo, ha già proposto tre milioni a stagione più bonus, ma deve pazientare anche perché sa che il ragazzo mette come condizione la necessità di essere titolare», spiega Pedullà, con il Milan che si sarebbe così inserito per provare a trovare un vero centravanti, stante le persistenti difficoltà di Piatek e Leao.

