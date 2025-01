Helena Prestes ripescata al Grande Fratello? Cosa può accadere questa sera in diretta

C’è un rumor che da qualche giorno circola sul web e ha come protagonista Helena Prestes. La concorrente del Grande Fratello, solo pochi giorni fa, ha dovuto abbandonare la Casa di Canale 5 in quanto eliminata dal televoto dopo il caso del bollitore contro Jessica Morlacchi. Se la cantante ha deciso di abbandonare volutamente il programma, è stato invece il pubblico a mandare via Helena. Eppure, da quando la concorrente è fuori, si è sollevato un vero e proprio polverone.

Il web si ribella a gran voce a questa uscita e lancia un appello sempre più forte al Grande Fratello e ad Alfonso Signorini: quello del ripescaggio della modella brasiliana. D’altronde, da quando ha lasciato la Casa, sono diminuite anche le dinamiche presenti nel gioco, rendendolo per alcuni noioso e ripetitivo. È probabilmente proprio per risolvere questo problema che questa sera, nella diretta del 20 gennaio, Signorini potrebbe annunciare un ripescaggio tra gli eliminati di questa edizione del Grande Fratello.

Il pronostico sul possibile televoto

La produzione potrebbe aver deciso di dare ascolto all’appello dei telespettatori che chiedono il ritorno di Helena Prestes nella Casa, dando però a tutti gli eliminati la possibilità di giocarsi questa seconda chance. Ma Helena potrebbe davvero riuscire a vincere il televoto? Le possibilità che sia lei a rientrare, nel caso questa ipotesi venisse confermata, sono molte. In primis, perché è l’ultima ad aver abbandonato la Casa e, dunque, quella che ha ottenuto più visibilità; è stata inoltre al centro di molte dinamiche, tutt’ora presenti e in gioco. L’unica che potrebbe combattere davvero al televoto con lei, potrebbe essere Jessica Morlacchi ma, avendo la cantante abbandonato volutamente (dunque non eliminata dal televoto), potrebbe essere esclusa dal ripescaggio. Certo è che la curiosità è tanta per questa nuova puntata, e le aspettative sul ritorno di Helena restano altissime!