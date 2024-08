Alessandra Kustermann, prima donna primaria della Clinica Mangiagalli di Milano, sulle pagine del Corriere della Sera viene interrogata sul caso di Imane Khelif, pugilessa algerina che è finita nell’occhio del ciclone in quanto avrebbe il testosterone più alto del normale in quanto “intrasex”. L’esperta parte da un presupposto: “Prima di tutto vorrei dire che le diagnosi non si fanno sui mass media e bisognerebbe usare solo termini di cui si è assolutamente certi. Il Cio l’ha ammessa ai Giochi perché il suo livello di testosterone è nei limiti per la categoria femminile”. Secondo Kustermann, la regola potrebbe anche essere messa in discussione ma al termine dei Giochi Olimpici, non durante le gare, come accaduto invece dopo il ritiro di Angela Carini.

DIRETTA/ Musetti Djokovic (risultato finale 0-2): l'Azzurro viene eliminato (Olimpiadi Parigi 2024, 2 agosto)

Parlando del caso medico di Imane Khelif, la primaria della Clinica Mangiagalli spiega: “Parlerei di “variazioni delle caratteristiche del sesso”, perché nessuno di noi è uguale a un’altra persona e c’è una grandissima variabilità nell’espressione sessuale”. Esistono in natura varie condizioni che possono rendere ambigua l’identità sessuale di una persona, come disturbi endocrini, variazioni cromosomiche o patologie. A detta del medico, “è sbagliato banalizzare la questione o volerla inquadrare dentro termini non precisi”. Non è chiaro, infatti, se l’atleta abbia i cromosomi XX o XY.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024/ Sale sul podio l'Uganda con Cheptegei nell'atletica! (oggi 2 agosto)

Imane Khelif, il medico: “Variazioni di caratteri sessuali dipendono da moltissimi aspetti”

Nel caso di Imane Khelif si è parlato di intersessualità. A spiegare cosa significhi ci pensa Alessandra Kustermann, primaria della Clinica Mangiagalli di Milano, sulle pagine del Corriere della Sera: si tratta di “tutte le variazioni delle caratteristiche sessuali innate, cioè presenti fin dalla nascita”. Il tema, come specificato dall’esperta, è molto complesso dunque è sbagliato ridurlo ad una questione populistica del tipo “sei una donna ma sembri un uomo”. Infatti, le “variazioni dei caratteri sessuali possono dipendere da moltissimi aspetti, ecco perché le “diagnosi” devono essere fatte dai medici dopo una serie di accertamenti”.