Immagini auguri di buona Maturità 2024/ Foto da inviare su Whatsapp agli studenti maturandi

IMMAGINI BUONA MATURITÀ 2024: LE GIF DI AUGURI DA INVIARE

Gli esami di maturità 2024 sono quasi arrivati: tra poche ore gli studenti entreranno dalla porta della propria scuola per sedere per una delle ultime volte su quei banchi, per svolgere una delle prove più importanti della loro vita. Il primo ostacolo, come sempre, è rappresentato dalla prima prova, quella condivisa da tutta Italia: tutti gli studenti, infatti, svolgeranno lo stesso esame, con le medesime tracce, in tutta la penisola e indipendentemente dall’indirizzo di studio. Dopo aver svolto la prima prova, gli studenti sono attesi dalla seconda, quella di indirizzo, che allo stesso modo è ministeriale ma divisa appunto in base alle varie scuole. Poi, uno degli ostacoli più grandi, l’ultimo… L’esame orale, spauracchio di tanti maturandi e incubo ancora tanti tanti anni dopo.

La paura, c’è, è inevitabile dire il contrario. Nonostante questo, negli anni a seguire tutti ricorderanno gli esami di maturità come uno dei momenti più belli della loro vita, uno snodo fondamentale tra l’adolescenza e l’età adulta, ma anche un capitolo di vita vissuta che si chiude proprio con un esame. Così, nonostante l’ansia, la paura, l’agitazione, è impossibile non approcciarsi all’esame di maturità anche con un pizzico di nostalgia per ciò che è stato e non sarà più. Agli studenti a noi cari, figli, nipoti, amici, non si può non fare gli auguri di buona maturità 2024, magari inviando immagini e frasi, come questa di Socrate: “Siate felici, agite nella felicità, sentitevi felici, senza alcuna ragione particolare”.

Buona maturità ❤️ pic.twitter.com/1PK98gaTIG — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) June 20, 2023

IMMAGINI BUONA MATURITÀ 2024: LE FRASI PER FARE GLI AUGURI

La maturità è un momento speciale per ogni alunno: rappresenta non soltanto la prima vera grande prova ma anche il passaggio all’età adulta, quando si verrà chiamati poi a prendere decisioni davvero importanti, a partire dall’università che verrà scelta solo poche settimane dopo quella prova. È dunque uno snodo cruciale, un momento di vita irripetibile che cambierà per sempre tutto. Tra le frasi di auguri e le immagini da poter inviare ai nostri cari studenti per augurare loro una buona maturità 2024, c’è anche una frase significativa di Massimo Recalcati.

“Il vero cuore della scuola è fatto di ore di lezione che possono essere avventure, incontri, esperienze intellettuali ed emotive profonde. Perché quello che resta della scuola, nel tempo della sua evaporazione, è la bellezza dell’ora di lezione”: una frase emblematica, perfetta per esprimere a pieno ciò che la scuola è, ovvero un’agenzia di socializzazione dove ogni studente spende ore, giorni, mesi e anni della propria vita, alla ricerca non solamente della cultura ma anche del contatto umano.

Un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi maturandi di quest’anno così intenso e anormale.

Domani a #OgniCosaÈIluminata con @camilaraznovich ne parleremo con #MassimoRecalcati e tanti altri ospiti.

Vi aspettiamo domani sera alle 21.20 su @RaiTre #esami#maturità pic.twitter.com/KNFsXCiaQD — Kilimangiaro (@KilimangiaroRai) June 17, 2020

AUGURI DI BUONA MATURITÀ 2024: DOVE TROVARE LE MIGLIORI IMMAGINI, LE GIF E I VIDEO A TEMA

Ora, dopo tutto l’excursus sulle frasi di auguri che potreste allegare alle vostre immagini di buona Maturità 2024, non ci resta che lasciare (ai più curiosi e meticolosi) alcuni suggerimenti per trovare sul web delle foto uniche ed originali oltre a quelle che vi proponiamo noi, ma anche delle simpatiche Gif. Non sapete di cosa si tratta? È semplice: sicuramente vi sarà capitato di ricevere da qualche amico, magari anche da vostro figlio, oppure in un gruppo della scuola o della famiglia su WhatsApp delle piccole immagini in movimento; ecco, quelle sono le Gif e per trovarle non dovrete far altro che cliccare prima sulla faccina vicino a dove digitate il messaggio e poi sulla scritta GIF: da lì scrivete ‘Maturità’, oppure ‘buona Maturità’ o anche ‘auguri Maturità’ e vi usciranno tantissimi suggerimenti pronti per l’invio!

Tornando alle immagini di auguri – reali protagoniste di questo articolo – ovviamente il modo più semplice per trovarle è usare i social, a partire da Twitter, per arrivare fino a Instagram e (nel caso siate più esperti della rete) anche Pinterest: le chiavi di ricerca sono le stesse che vi abbiamo consigliato per le Gif, sempre partendo dalla parola ‘Maturità’. L’ultimo consiglio che vi lasciamo è quello di sfruttare anche l’Intelligenza artificiale – consigliamo Midjourney oppure Bing di Microsoft – chiedendo un modello specifico, magari personalizzato per l’indirizzo di chi riceverà i vostri auguri, oppure con qualche caratteristica che lo rappresenta!

🔥 “La scuola non è riempire un secchio, ma accendere un incendio” 🏫 Con questa frase di William Butler Yeats la #ProvinciaMB augura ad alunni, docenti e personale scolastico di #monzaebrianza una buona fine dell’anno scolastico, e buon esame di maturità alle V superiori pic.twitter.com/5ZmNrSbJpa — Provincia MB (@ProvinciaMB) June 20, 2023













