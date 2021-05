Isola dei Famosi 2021 eliminato, nominati e pagelle/ Cerioli furioso, Awed leader

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 18esima puntata

Sfide, malumori, scontri e stoccate non da poco nella nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021. La più pesante la lancia con grande nonchalance proprio Ilary Blasi che attacca Akash Kumar proprio ad apertura. Anche questa sera l’ironia e il sarcasmo della conduttrice fanno da motore per l’intera serata: Ilary regala al pubblico quella leggerezza che serve e che spesso contrasta la monotonia dello show, purtroppo non sempre interessante. VOTO 7,5.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Eliminato e diretta: Fariba, Rosaria e Isolde in nomination

Anche questa sera ottima performance per Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionista: d’altronde, la sua, è la voce preponderante nel gruppo di opinionisti. VOTO 7. Continuano a non convincere, invece, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini in questo ruolo: a differenza di Zorzi, la loro voce si sente molto poco e quasi mai per interventi pungenti, poco incisivi. VOTO 5,5.

Quanti chili hanno perso i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021?/ Dimagrito di più...

Andrea Cerioli contro tutti

Il gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 si assottiglia in vista della finale. I concorrenti che sono rimasti sono però molto agguerriti e non vogliono lasciare il gioco. A partire da Ignazio Moser che ha chiarito sin da subito di non voler perdere e questa sera l’ha nuovamente dimostrato. Finalmente è entrato in partita. VOTO 6,5. La più combattiva continua ad essere lei, Isolde Kostner, e non solo per le prove. Se in settimana è silenziosa, in puntata si scatena (contro Andrea), VOTO 6,5. Fariba Tehrani continua ad essere un ‘elemento di disturbo’ per il gruppo, d’altronde senza lei non sarebbe lo stesso all’Isola. VOTO 6. Scatenato Andrea Cerioli che stasera litiga con tutti ma rimane sempre coerente alle sue idee. VOTO 7. Matteo Diamante spacca il gruppo e proprio non trova un punto d’accordo con gli altri maschi alfa del gruppo; questo regala al programma più dinamiche. VOTO 6,5.

Brando Giorgi Vs Andrea Cerioli "Un water che fa rumore"/ "Leone solo in studio!"

Eliminato e nominati della 18esima puntata

Grande protagonista di questa 18esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è stato Awed. I chili persi sono tanti (ecco quanti ne hanno persi tutti) ma la forza c’è ancora e quando infatti riesce a battere Isolde, diventando leader, gioisce come mai prima d’ora in quest’avventura. VOTO 7. Se Angela Melillo fa sentire la sua voce contro Miryea Stabile (VOTO 6), Rosaria Cannavò rimane ancora dietro le quinte e non si espone. VOTO 5. Roberto Ciufoli (VOTO 7), il meno votato di questa puntata, finisce su Playa Imboscadissima e decide di rimanerci. Il televoto lo premia e ‘caccia’ invece dall’Isola Francesca Lodo, che chiude il suo bellissimo percorso tra le lacrime. VOTO 7. La forza di Beatrice Marchetti è stata invece premiata dal pubblico che vuole vederla ancora sull’Isola. VOTO 7,5. Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono Fariba, Rosaria e Isolde Kostner.



© RIPRODUZIONE RISERVATA