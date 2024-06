Joe Biden: “Non mi ritiro e vincerò”/ “Non so più fare i dibattiti ma so come fare il mio lavoro”

Dopo il dibattito in tv alla CNN fra Joe Biden e Donald Trump, sono molte le critiche piovute all’indirizzo dell’attuale presidente degli Stati Uniti, apparso visibilmente affaticato nel confronto con il tycoon, e in netto svantaggio dal punto di vista fisico, e non solo.

Molti i democratici che starebbero chiedendo una sostituzione, ma lo stesso commander in chief tira dritto per la sua strada, pronto a continuare la sua campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo mese di novembre. Joe Biden, dopo il confronto alla CNN, è infatti nuovamente uscito allo scoperto e ai suoi detrattori ha risposto dicendo che è intenzionato a vincere in North Carolina a novembre, e se dovesse ottenere il successo in quello stato, a quel punto vincerebbe le elezioni.

JOE BIDEN NON SI RITIRERA’ DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA

Quindi ha precisato: “So come fare questo lavoro, non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare”, parole riportate dai colleghi di TgCom24.it. Biden, in merito allo scontro con Trump, ha quindi ammesso di non essere più in grado di fare i dibattiti come un tempo, ma in ogni caso si è detto certo di come saper fare il lavoro da presidente e “vincerò”, aggiungendo che a novembre ci sarà in gioco la libertà delle persone, ma anche la democrazia dell’America, ricordando che Trump “è una minaccia”.

A ribadire la posizione di Biden è stato il suo staff, che ha confermato che il presidente uscente non è intenzionato ad abbandonare la corsa alla Casa Bianca, parole riferite da Seth Schuster, portavoce della campagna elettorale del massimo rappresentante dei Democratici. La pensa allo stesso modo anche Donald Trump, che ha confermato che Biden sarà il suo sfidante nella corsa di novembre, quasi una sorta di augurio che lo stesso tycoon texano si è fatto, alla luce delle numerose polemiche sorte dopo il dibattito live in tv nei confronti proprio del presidente degli Stati Uniti.

JOE BIDEN, IL NEW YORK TIMES GLI CHIEDE DI RITIRARSI DALLA CORSA

A chiedere a gran voce una sua “abdicazione” anche il New York Times, uno dei più autorevoli quotidiani d’oltre oceano, secondo cui Biden non potrà vincere contro il repubblicano, di conseguenza per servire al meglio il suo Paese dovrebbe lasciare la corsa alla Casa Bianca, tenendo conto che la sua argomentazione si basa per la maggior parte sull’aver avuto la meglio su Trump nel 2020, ma oggi non basta più.

Vedremo se nelle prossime settimane succederà qualcosa, che a questo punto sarebbe clamoroso tenendo conto che al giorno delle elezioni mancano ormai poco più di tre mesi. Certo è che Biden sarà presente al secondo dibattito live alla CNN che si terrà il prossimo mese di settembre, quando la sfida fra i due entrerà decisamente nel vivo: quell’incontro potrebbe rappresentare un’occasione di riscatto per il presidente Usa, ma nel contempo, il rischio del definitivo colpo del KO..











