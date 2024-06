Trump-Biden, sfida in tv alla CNN/ Presidente Usa affaticato, il tycoon più in forma: ecco come è andata

E’ andato in scena nella serata di ieri negli Stati Uniti, la notte in Italia, l’atteso confronto in diretta tv, il dibattito alla CNN fra Joe Biden, presidente Usa, e Donald Trump, principale sfidante e rappresentante dei repubblicani. Uno sconto senza esclusione di colpi che secondo gli analisti e gli esperti di politica sarebbe stato vinto dall’ex presidente americano.

Biden è apparso infatti un po’ stanco, in una forma fisica non eccelsa (la voce era molto bassa per un problema annunciato), e ciò sta facendo seriamente preoccupare i democratici, a cominciare dalla frangia che vorrebbe Michelle Obama, voce mai confermata ma che continua a tornare ciclicamente ormai da un anno a questa parte. Tra l’altro negli ultimi sondaggi Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden di ben 4 punti, 48 per cento a 44, così come svelato da una indagine condotta dal New York Times e dal Siena Collage. Un divario che sta crescendo visto che ad aprile davano i due in un testa a testa serrato.

TRUMP-BIDEN, SFIDA IN TV ALLA CNN: TYCOON IN VANTAGGIO NEI SONDAGGI

Nonostante le recenti questioni giudiziarie in cui Donald Trump è invischiato, come da pronostici il manager texano sta correndo verso la Casa Bianca con i favori dalla sua parte, di fronte ad un candidato ritenuto troppo debole, non carismatico e che avrebbe fallito su alcune politiche nel suo mandato, a cominciare dalla gestione dell’immigrazione e delle due guerre, Ucraina e Medioriente.

Ma vediamo alcuni dei passaggi salienti della sfida fra Donald Trump e Joe Biden alla CNN, a cominciare dalla domanda posta dal giornalista circa un’accettazione del risultato delle elezioni presidenziali 2024, qualunque sia il risultato: Trump ha risposto che se non ci saranno brogli lo farà, e Biden ha controribattuto dicendo che nessun giudice ha dato ragione al suo sfidante dopo le accuse del 2020. Si parla poi di Nato, una questione che vede i due candidati schierati in maniera opposta, con Trump che vorrebbe l’uscita degli Usa dall’Alleanza Atlantica “Ma tu sai cosa vuol dire uscire dalla Nato?”, replica Biden.

TRUMP-BIDEN, SFIDA IN TV ALLA CNN: FRA FORMA FISICA, IMMIGRAZIONE ED ECONOMIA

A proposito dell’età e delle condizioni fisiche, Trump (78 anni), ammette di sentirsi in forma come 25 anni fa, schernendo il suo rivale e dicendogli che non riescirebbe neanche a calciare un pallone. Il Dem ha risposto a tono: “Quando vuoi possiamo fare i test cognitivi sulle nostre capacità e quando vuoi possiamo andare a giocare a golf”.

Sul tema dell'immigrazione, il repubblicano punta il dito contro il suo avversario accusandolo di aver aperto le frontiere con il Messico, ma Biden ha risposto con l'economia, spiegando che nel 2020 gli Stati Uniti erano collassati, e che vi era molto da fare per la classe operaia: "C'era il caos totale", ha aggiunto. Un Biden che è apparso quindi preciso e puntuale sui temi caldi della campagna elettorale, a differenza invece di Trump che si è posto soprattutto con il ruolo di accusatore. In ogni caso entrambi sono d'accordo su una cosa: "il peggiore presidente della Storia" è il proprio sfidante.













