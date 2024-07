Joe Biden: “Sono il più qualificato per vincere, non mi ritiro”/ “I sondaggi? Alcuni mi danno vincente”

Se qualcuno si aspettava un passo indietro di Joe Biden ieri in occasione della conferenza stampa al vertice Nato, dovrà sicuramente ricredersi visto che il presidente degli Stati Uniti ha rilanciato, dicendosi convinto di poter battere Donald Trump, e tirando quindi dritto in vista delle elezioni del prossimo mese di novembre.

“Biden ci dimostri che può battere Trump”/ Riunione Dem nel caos: chiesto il ritiro, disastro nelle donazioni

A nulla sono valsi i continui appelli degli ultimi giorni di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca 2024, a cominciare da quello di George Clooney: il presidente americano non ha intenzione di mollare e vuole andare fino in fondo. La conferenza stampa di ieri alla Nato, per il vertice del 75esimo anniversario dell’Alleanza Atlantica, era molto attesa in quanto era il primo nuovo intervento in solitaria dopo il confronto con Trump alla CNN da cui Joe Biden era uscito piuttosto malconcio.

Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa elettorale per 2 elettori su 3/ Anche donatori vogliono la sostituzione

JOE BIDEN E LE DUE GAFFE SU ZELENSKY E HARRIS

Dopo una ennesima gaffe non da poco, chiamando il presidente dell’Ucraina, Vladimire Putin, Biden si dice convinto di essere il candidato “più qualificato” per battere Trump, ricordando che ha già battuto una volta il texano e che sarà in grado ancora di farlo.

Non è ben chiaro se quando parla di miglior candidato Democratico allude anche alle voci che vogliono Michelle Obama sua sostituta, ma anche Kamala Harris, l’attuale vicepresidente. In ogni caso, a proposito della numero 2, ecco la seconda gaffe di ieri, chiamandola Donald Trump. L’ha comunque elogiata, ricordando come la stessa sia assolutamente adatta per il ruolo di commander in chief, per poi spiegare: “Non avrei scelto la vicepresidente Trump…”.

VERSO LE ELEZIONI USA 2024/ La crescita dei salari che complica il calo dell'inflazione

JOE BIDEN: “TRUMP VUOLE LE ARMI”

In ogni caso Biden si dice certo che i Democratici non debbano puntare su un altro candidato e soprattutto gli elettori americani, ricordando il dramma attuale delle guerre e nel contempo quanto Donald Trump non sia affatto un oppositore delle armi, una delle grandi piaghe degli Stati Uniti.

Joe Biden ammette quindi di voler continuare il suo cammino verso la Casa Bianca per completare un percorso iniziato, ricordando il parere degli economisti secondo cui nei 4 anni di amministrazione avrebbe svolto un “lavoro eccezionale”, e nel contempo anche dei detrattori, convinti che le sue idee non si sarebbero mai concretizzate. Sui suoi eventuali altri 4 anni di presidenza, Joe Biden scherza dicendo che avrà sicuramente bisogno di qualche ora di riposo in più e di fare in modo che le raccolte fondi terminino prima.

JOE BIDEN: “LA SITUAZIONE È GRAVE A LIVELLO ECONOMICO E NON SOLO”

Un maggiore riposo quindi che lo stesso presidente Usa praticherà già da subito, per farsi trovare pronto in vista del duello di ottobre con Donald Trump, che nel frattempo “gioca solo a golf”, aggiunge ancora Biden. L’esponente dei Dem aveva spiegato in passato di voler fare da ponte generazionale per nuovi leader ma evidentemente deve aver cambiato idea per via della “gravità della situazione” sia a livello economico e di questioni interne.

A riguardo Biden si definisce molto abile nel saper trattare con i membri del congresso, ma ammette di aver bisogno ancora di tempo in quanto il suo lavoro non è ancora terminato. In chiusura si è soffermato sui sondaggi in vista appunto delle elezioni presidenziali 2024 Usa, precisando che spesso e volentieri non sono veritieri e ve ne sono alcuni che lo danno anche per vincente. “Credo di essere il candidato più qualificato e che ha più possibilità di vincere”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA