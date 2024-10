Nikka Costa, l’amore per il marito Justin e per i suoi due figli

La vita privata e sentimentale di Nikka Costa è rimasta negli anni abbastanza al riparo dal gossip e dai riflettori. Questo perché la cantante e il suo compagno, Justin Stanley, hanno deciso di mantenere una certa riservatezza. Sposati dal 1992, Nikka e la sua dolce metà sono diventati genitori della primogenita, Sugar McQueen, nel settembre 2006 e del figlio Suede, nato nel maggio 2013. Al di là di queste informazioni, si sa poco o nulla della sfera privata di Nikka.

Era invece sotto gli occhi di tutti il suo legame con il padre Don Costa, che le fece da mentore e manager, aiutandola a spiccare il volo nel mondo della musica. “Giravo il mondo con lui per fare una delle cose che ho sempre amato, cantare, vedevo posti incredibili e saltavo pure la scuola”, ha ricordato Nikka in una bella intervista a La Repubblica.

Ecco chi è Justin Stanley, il marito chitarrista di Nikka Costa

Per quanto riguarda il marito e padre dei suoi figli, Justin Stanley, sappiamo che è un musicista, produttore e cantautore australiano. Ha collaborato con diversi artisti nel corso della sua carriera, lavorando con nomi di grande prestigio come Prince, Jimmy Cliff, Leonard Cohen, Paul McCartney e Snoop Dogg.

Come chitarrista, Stanley suona da anni e ha lavorato anche alla colonna sonora del film Super Nacho, interpretato da Jack Black. Per quanto concerne la storia d’amore con sua moglie Nikka, anche dopo tanti anni insieme l’uno al fianco dell’altro, sembra proseguire tutto per il meglio.

