La casa stregata, regia di Bruno Corbucci

A partire dalle ore 16:30 di questo venerdì 27 dicembre 2024 sulle frequenze di Rete 4 va in scena la commedia italiana con il film La casa stregata. Un grande classico del cinema italiano anni 80 con la regia di Bruno Corbucci, mentre il soggetto è stato scritto dal regista in collaborazione con Mario Amendola ed Enrico Oldrini. Si tratta di una produzione targata Mario e Vittorio Cecchi Gori del 1982, con il montaggio eseguito da Daniele Alabiso, la fotografia di Ennio Guarnieri e la scenografia sviluppata da Bruno Amalfitano in collaborazione con Giantito Burchiellaro. Nel cast tra gli altri Renato Pozzetto, Gloria Guida, Lia Zoppelli, Giuseppe Pambieri, Angelo Pellegrino, Franco Diogene, Aldo Ralli e Yorgo Voyagis.

Uno dei personaggi centrali di questo film, La casa stregata, è certamente il cane Gaetano. Un poderoso alano che è abituato a calcare i set cinematografici tant’è che viene utilizzato in tantissimi altri film. Per le riprese venne scelta una location sovente prese in considerazione l’amore del cinema ossia Villa Giovanelli Fogaccia che si trova a Roma nel quartiere Aurelio. Il riscontro ai botteghini è stato abbastanza positivo con un incasso di 876 milioni di lire, il che ha permesso al film La casa stregata di piazzarsi al ventesimo posto tra quelli di maggiore incasso della stagione.

La trama del film La casa stregata: la commedia tra incantesimi e innamorati

La vicenda ha antiche radici e in particolare racconta di un tempo passato quando un cavaliere aiutato dal suo fedele servitore saraceno si reca nella città di Roma per portare via la sua amata Candizza ancora vergine. Purtroppo i due vengono colti sul fatto dalla madre di lei che tra le altre cose è anche una strega. La donna per punirli li trasforma in statue di sale. Si tratta di un vero e proprio incantesimo che potrà essere spezzato soltanto quando i due riusciranno a ricongiungersi mille anni più tardi in una notte di luna piena a mezzanotte in punto. L’aspetto importante è che a questo evento la ragazza deve arrivare illibata.

Mille anni più tardi i due innamorati si sono reincarnati in Giorgio che è un bancario milanese dedito al lavoro e pazzamente innamorato per l’appunto di candida che è la sua giovane e bella fidanzata. Giorgio decise di trasferirsi a Roma per far carriera e la sua fidanzata lo segue per cui lui si mette immediatamente alla ricerca di un appartamento che possa essere soddisfacente per le sue esigenze. La casa deve essere abbastanza grande anche per ospitare la suocera Anastasia e il suo gigantesco Alano di nome Gaetano che diventa centrale in questa storia.

Le sue ricerche vengono indirizzate da uno spirito che lo porta a prendere in considerazione una bellissima Villa sulla via Appia che ha un costo davvero molto basso. È la stessa villa in cui i corpi dei due amanti mille anni prima erano stati trasformati in statue di sale dalla terribile mamma. L’unica cosa che dovrà fare a questo punto lo spirito è quello di evitare che i due innamorati possono consumare il loro desiderio d’amore. Infatti, farà in modo che questo avverrà soltanto dopo la mezzanotte di quella notte di luna piena in maniera tale da gettare le basi per una vita serena e piena di soddisfazioni.