Tra i temi affrontati nella nuova puntata de Le Iene oggi, domenica 27 ottobre 2024, c’è il caso della donna che ha partorito il suo primo figlio all’età di 63 anni. Dalle anticipazioni fornite dallo stesso programma di Italia 1 emerge che il servizio è stato realizzato dall’inviata Nina Palmieri, che ha ricostruito quella che è una vicenda emozionante e particolare, perché viene riportata diversamente da quanto fatto dai media, che ne hanno offerto una versione edulcorata. In realtà, emergono aspetti complicati di un caso che ha un finale tutt’altro che positivo.

C’è poi il servizio di Gaston Zama, che accende i riflettori sul fenomeno delle sfide hot che circolano sui social e che destano preoccupazione e indignazione. Questo è il caso, ad esempio, del “calippo tour“, che due 20enni hanno lanciato la scorsa estate suscitando accese polemiche: le due ragazze si sono recate in diverse città offrendo prestazioni intime a degli sconosciuti, riprendendo tutto e pubblicando i contenuti online.

LE IENE TORNANO DA MATTEO MARIOTTI

Con Cizco, invece, Le Iene riaccendono i riflettori sul caso di Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma che nel dicembre scorso fu attaccato da uno squalo in Australia e per questo gli fu amputata metà gamba sinistra. L’inviato è tornato a trovarlo quasi un anno dopo per capire com’è cambiata la vita del giovane e se intende immergersi di nuovo in acqua e nuotare con gli squali.

LE IENE, DAL CASO BOCCIA A MIETTA E MATILDA DE ANGELIS

Tra le inchieste più attese c’è quella che riguarda l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, perché riapre il caso Boccia. In questo caso per il giallo della scomparsa della chiave d’oro di Pompei, che ha un valore di 12mila euro ed è stata consegnata dal sindaco Carmine Losapio. Resta da capire se il servizio verrà comunque mandato in onda, alla luce della diffida di Boccia nei confronti del programma. Per quanto riguarda gli ospiti invitati in studio con Veronica Gentili, ci saranno Mietta e Matilda De Angelis. Dunque, la cantante e l’attrice arricchiranno la nuova attesa puntata de Le Iene.

DIRETTA TV E VIDEO STREAMING LE IENE

La nuova puntata de Le Iene andrà in onda nella serata di oggi, domenica 27 ottobre 2024, in diretta su Italia 1 dalle ore 21:50 circa. Oltre alla diretta tv è disponibile anche quella streaming, perché il programma può essere seguito anche tramite la piattaforma Mediaset Infinity (cliccando qui), che offre la possibilità di recuperarla e rivederla in replica.