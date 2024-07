Location matrimonio Federico Chiesa e Lucia Bramani: dove si sposano?/ Le nozze tra le bellezze della Toscana

Sono quei giorni che sicuramente qualcuno sogna per un’intera vita e forse vale anche per la prossima coppia di sposi che oggi, 20 luglio 2024, celebra il proprio matrimonio. Parliamo di Federico Chiesa e Lucia Bramani: tutto è ormai pronto dalla location ai preparativi, dalla lista degli invitati a come celebrare l’unione nelle ore successive. Il calciatore della Juventus e l’influencer, dopo due anni di relazione, compiono il grande passo del matrimonio e scopriamo dunque la location scelta per rendere ancora più suggestiva una giornata così importante.

Matrimonio Federico Chiesa e Lucia Bramani: la location è un’immersione nella natura

La location del matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani parte ovviamente dal luogo che ospiterà il rito religioso, ovvero il Duomo di San Lorenzo a Grosseto, Toscana. Nella zona antistante è presente una piazza che, per l’occasione – come riporta Tuttosport – sarà chiusa alla circolazione dalle ore 14 alle 18.

Una volta ultimato il rito religioso, la location del matrimonio prescelta per i festeggiamenti è Castello Vicarello a Cirigliano, ancora in Toscana. Si tratta di una struttura decisamente suggestiva in termini di paesaggio; intorno un numero smisurato di verde tra vigneti e terreni agricoli. Certamente una location iconica per un matrimonio che resterà impresso nella memoria di Federico Chiesa e della futura moglie Lucia Bramani.











