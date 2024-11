IN ARRIVO NUOVE ESTRAZIONI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: APPUNTAMENTO ALLE ORE 20:00

È giovedì e più appassionati frequentatori degli ambienti Sisal tra voi – carissimi lettori – sapranno benissimo che alle ore 20 si terrà una nuova tornata di estrazioni che tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto porteranno ancora una volta i loro ricchissimi premi e jackpot tra noi, nella speranza (che si rinnova di appuntamento in appuntamento) che finiscano proprio nelle tasche di qualcuno tra voi: mano – dunque – alle schedine per controllare tra qualche ora tutti i numeri vincenti assieme a noi; oppure nel caso in cui non l’abbiate ancora fatto, per correre a piazzare tutte le vostre scommesse!

Entrando subito nel merito delle possibili vincite, è interessante notare che dopo la vincita record del 10eLotto a cui abbiamo assistito solamente lo scorso sabato, nella giornata di martedì 12 novembre 2024 è arrivato un altro ricchissimo bottino: si tratta di ben 100mila euro vinti nello stesso identico concorso sia in quel di Altavilla Silentina – nel salernitano – che a Foligno; il tutto reso ancor più interessante da quei tre ambi e quel terno che a Venezia è valso ben 72mila e 500 euro ad un fortunatissimo giocatore.

—

Superenalotto n. 181 del 14/11/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 182 del 14/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 182 del 14/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

CON 30,9 MILIONI DI EURO DI JACKPOT, TORNA IL SEMPRE RICCO SUPERENALOTTO

Dal conto suo – invece – il Superenalotto sembra aver stretto leggermente la cinghia dei ricchi premi (che comunque martedì non sono affatto mancati, ma ci torneremo tra un attimo), ma potrebbe essere perché ha in serbo la sempre desideratissima comparsa del suo jackpot milionario oggi arrivato a valere la bellezza di 30,9 milioni di euro che potrebbero – con la giusta pazienza – crescere ancora esponenzialmente; ma tornando al discorso dei premi, vale comunque la pena dire che martedì scorso tra quei 3,7 milioni assegnati in tutto il nostro bellissimo paese i più fortunati (ovvero due giocatori) si sono portati a casa poco più di 42mila euro l’uno, che – comunque – non sono affatto pochi!

SI AVVICINA IL FESTIVAL DI SANREMO: I NUMERI ODIERNI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Dato che come in ognuno di questi nostri appuntamenti dedicati ai concorsi vorremmo lasciare anche il suo meritato spazio alla Smorfia Napoletana e che solo recentemente si è aperta la lunga corsa verso il sempre attesissimo festival di Sanremo con la sezione ‘Giovani’; oggi dedichiamo questa – speriamo utile – parentesi proprio alla kermesse musicale sanremese: i numeri possibili sono potenzialmente molti, ma – invitandovi a curiosare voi stessi sul vocabolario smorfiesco – noi ve ne lasciamo solamente alcuni come il trittico 84-55-1 asciato alle parole festival-musica-italiana, così come potreste giocarvi anche l’11 di concorso, il 57 di canzone, l’81 di musicista ed – infine – il 21 del giovane.