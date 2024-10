DOPO IL SUPERENALOTTO TORNANO LOTTO E 10ELOTTO: RICCHI PREMI ALL’ORIZZONTE?

Dopo la fondamentale e seguitissima tappa dedicata al Superenalotto, la Dea Bendata è passata immediatamente alle 11 ruote del Lotto e alla speculare estrazione del 10eLotto che hanno il compito (come in ognuno dei loro quattro appuntamenti settimanali) di chiudere questa serata di concorsi e – speriamo – ricchi premi!

Prima di entrare nel vivo noi ci teniamo giusto a ricordarvi al volo che a fronte di qualsiasi dubbio è incertezza, dopo aver guardato i numeri che vi abbiamo riportato noi qui sotto, potreste dare una rapidissima occhiata di controllo anche ai siti ufficiali dei due giochi, oppure a quello dell’Agenzia Dogna e Monopoli o – ancora – ad AgiProNews; ma prima di tutto rimanete un attimo qui perché nelle prossime righe potete già trovare i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 173 del 29/10/2024

03 – 04 – 15 – 17 – 20 – 23 – 24 – 26 – 27 – 42 – 48 – 51 – 57 – 60 – 62 – 65 – 67 – 77 – 78 – 88

NUMERO ORO:67

DOPPIO ORO:67 – 62

EXTRA: 01 – 05 – 10 – 28 – 32 – 37 – 39 – 41 – 45 – 46 – 63 – 69 – 76 – 81 – 82

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del 10eLotto n° 173 del 29/10/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI 67 62 17 81 90 CAGLIARI 23 48 37 76 84 FIRENZE 57 27 78 45 67 GENOVA 65 51 63 41 79 MILANO 26 24 10 01 38 NAPOLI 42 60 82 04 05 PALERMO 15 88 46 39 55 ROMA 03 78 28 15 44 TORINO 42 04 82 69 52 VENEZIA 77 20 32 05 59 NAZIONALE 21 86 80 10 22

IL SUPERENALOTTO APRE LE DANZE DEI CONCORSI SERALI: LA SESTINA E IL JACKPOT

Arriva finalmente il momento di scoprire la nuova sestina del Superenalotto che oggi potrebbe portare qualcuno tra voi carissimi lettori – ed ovviamente noi stiamo già tenendo le dita incrociate – l cospetto di un milionario jackpot che è arrivato a valere ben 23,9 milioni di euro e che potrebbe continuare a crescere a dismisura!

Giusto per intrattenerci un attimo e lasciarvi una simpatica curiosità, è interessante ricordare che il premio più alto mai vinto in questo apprezzatissimo concorso arrivò a valere la bellezza di 371 milioni di euro vinti – peraltro – solamente lo scorso anno con un fortunatissimo sistema che valse 4 milioni a ben 90 giocatori; mentre il jackpot singolo più alto è arrivato ala cifra di 209 milioni! Occhi aperti dunque, cari lettori, perché stiamo per dare immediatamente la parola ai numeri vincenti di oggi – martedì 29 ottobre 2024 – del Superenalotto: buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 172 del 29/10/2024

Combinazione Vincente

6 – 26 – 35 – 57 – 64 – 17

Numero Jolly

14

SUPERSTAR

23

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER I NUMERI VINCENTI!

Torneranno per la penultima volta del mese – ma anche la prima di questa nuova settimana – il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto sempre carichissimi di premi e jackpot che attendono qualcuno tra voi carissimi giocatori abbastanza fortunati da riuscire a vincere la sfida contro la Dea Bendata: il mese di ottobre (visto che si sta per chiudere vale la pena ricordarlo) si è rivelato particolarmente fortunato perché ha visto uscire – solamente un paio di settimane fa – un bottino da quasi 90 milioni di euro vinti proprio con la sestina superenalottifera e potrebbe avere ancora qualche ottima sorpresa in questi ultimi due concorsi mensili.

Nella speranza che possano in qualche modo servirvi per completare la vostre schedine odierne, più che concentrarci sui premi più alti di venerdì e sabato scorsi preferiamo oggi – martedì 29 ottobre 2024 – lasciarvi l’elenco dei numeri meno fortunati partendo da un Lotto in cui svetta il 31 su Genova (con ben 140 assenze consecutive), seguito dagli ormai amici fidati 22-Firenze e 43-Bari; mentre nel 10eLotto spicca la tripletta 39-7-71 che balle tra le 6 e le 12 assenze.

UN’ALTRA SETTIMANA SENZA JACKPOT NEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL BOTTINO MILIONARIO?

Cosa dire – invece – sui numeri ritardatari e fortunati del Superenalotto? Sicuramente che da un lato (quello sfortunato) ritroviamo ancora una volta il 30, presente ormai da diverse settimane, seguito dal 10 e dal 54; mentre continuano ad occupare la top 3 della classifica dei più frequenti sia l’85 che l’86, unitamente al 6. In questo caso, però, possiamo anche soffermarci sui premi più alti di sabato che ci consegnano sia quattro ottimi bottini da più di 48mila euro ed altrettanti da 43mila; così come possiamo – e forse dobbiamo – anche dirvi che oggi in palio c’è un jackpot da 23,9 milioni di euro!

LA SMORIFA NAPOLETANA: IL VIAGGIO DI RITORNO DEGLI ASTRONAUTI DI SPACE-X

Infine, dato che manca sempre meno alle estrazioni odierne di 10eLotto e Superenalotto, se foste alla ricerca (come dicevamo anche prima) di numeri da giocarvi per sfidare la Dea Bendata non possiamo che lasciare brevemente il nostro piccolo palco alla Smorfia Napoletana che oggi ha deciso di guardare ai fortunati quattro astronauti di Space-X che sono riusciti – dopo problemi alla loro cabina di pilotaggio e il violento uragano Milton – a rientrare a casa.

Un viaggio – il nostro nei numeri, non il loro di rientro – che parte dalla coppia 25-37 che si associa alle parole razzo-astronauta, per poi passare anche al 76 del ritorno sulla terra e al 10 per il lungo viaggio compiuto; ma senza dimenticare neppure il trittico 77-4-1 associato sia all’uragano, che ai forti venti, che al mare alto che hanno rallentato il rientro dei quattro sfortunati bloccati nello spazio.