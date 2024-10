DOPO IL SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI DALLE RUOTE DEL LOTTO

Divertirsi fa parte della vita e senza dubbio Lotto e 10eLotto, dopo il Superenalotto, ne offrono tanto di divertimenti, ma alla caccia ai numeri vincenti bisogna approcciarsi in modo responsabile. Fatta questa doverosa premessa, possiamo dedicarci all’analisi del viaggio compiuto dalle ruote e alle combinazioni fortunate del secondo dei tre giochi protagonisti oggi. Questa è la fase della verifica, che può avvenire anche attraverso il proprio cellulare, ma come?

Dovete in primis scaricare sul vostro dispositivo l’applicazione ufficiale, l’app My Lotteries, poi bisogna inquadrare con lo smartphone il qrcode che trovate stampato sullo scontrino di gioco. In questo modo avete l’esito in maniera inequivocabile e inconfondibile. Tra l’altro, l’applicazione in questione consente di seguire le estrazioni in diretta attraverso i propri dispositivi, una soluzione comoda ad esempio se siete fuori casa…

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 172 del 26/10/2024

01 – 02 – 11 – 13 – 19 – 32 – 34 – 35 – 37 – 39 – 40 – 48 – 49 – 59 – 66 – 68 – 70 – 74 – 86 – 90

NUMERO ORO: 40

DOPPIO ORO: 40 – 49

EXTRA: 10 – 21 – 26 – 36 – 44 – 45 – 47 – 53 – 65 – 76 – 78 – 84 – 85 – 87 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 172 del 26/10/2024

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto BARI 40 49 13 21 10 CAGLIARI 59 02 49 26 40 FIRENZE 01 48 74 76 78 GENOVA 39 32 76 35 14 MILANO 86 59 85 36 17 NAPOLI 34 11 65 47 86 PALERMO 35 90 44 87 85 ROMA 19 70 45 84 76 TORINO 86 37 53 88 56 VENEZIA 68 66 26 65 85 NAZIONALE 29 08 53 56 41

LA SESTINA DEL SUPERENALOTTO, POI LOTTO E 10ELOTTO…

La dea bendata ha iniziato il suo consueto viaggio tra le bellezze della nostra penisola regalandoci i numeri vincenti del Superenalotto per cominciare, poi arriverà il momento delle estrazioni di Lotto e 10eLotto. Le due macchine estrattici ci hanno regalato la combinazione: una serve per i sei numeri e il numero Jolly, mentre l’altra ci regala il Superstar. Le operazioni sono sempre aperte al pubblico e si svolgono nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che le concretizza e garantisce insieme a Sisal.

La sestina fortunata che può valere un super Jackpot va verificata in maniera opportuna, quindi dopo aver fatto il vostro consueto controllo affidatevi anche agli altri strumenti messi a disposizione per avere un risultato preciso e chiaro. Ad esempio, le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco, oltre che sull’app, dove è disponibile l’apposita funzione verifica schedina; in alternativa ci sono le tantissime ricevitorie presenti sul territorio italiano.

Ultima estrazione Superenalotto n. 171 del 26/10/2024

Combinazione Vincente

42 – 65 – 52 – 31 – 14 – 40

Numero Jolly

15

Superstar

69

CACCIA ALLA DEA BENDATA OGGI CON LOTTO E SUPERENALOTTO!

Il mese di ottobre volge al termine insieme a un’altra settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, nuovamente protagonisti oggi, sabato 26 ottobre 2024. Un nuovo concorso Sisal è alle porte, con numeri vincenti nuovi da scoprire per capire quanti e quali premi regaleranno questi giochi. In attesa di scoprire le combinazioni fortunate di stasera, possiamo approfondire un tema molto seguito, quello delle statistiche, a partire dai ritardatari del gioco che viaggia tra le ruote.

Il ritardatario per eccellenza è il 31 su Genova, che ha collezionato 139 assenze. Al secondo posto invece c’è il 22 su Firenze, che ha saltato 103 appuntamenti con la fortuna. Invece, il 43 su Bari è al terzo, sul gradino più basso del podio, con i suoi 101 ritardi. Sta per diventare centenario colui che è al quarto posto, quindi fuori dal podio: il 76 su Roma, che è appunto a quota 99. Dunque, se la sua fuga dovesse proseguire, passerebbe alle tre cifre. Alle sue spalle c’è il 63 su Venezia, che completa la top five con le sue 92 assenze.

DAL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO ALLE ULTIME QUOTE

Dalle statistiche alle quote del Superenalotto, perché è importante anche farsi un’idea non solo del Jackpot che si può vincere con l’estrazione di oggi, ma anche degli altri premi. Partiamo comunque dal premio più ambito: stasera sono in palio ben 23 milioni di euro. Siamo lontani dagli 89,2 milioni vinti a Riva del Garda una decina di giorni fa, ma d’altra parte anche questo bottino può mettere al sicuro i vostri sogni da realizzare…

Per quanto riguarda l’appuntamento di ieri con la fortuna, sono stati vinti 62.871,34 euro dai due fortunati che hanno centrato i punti “5”. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il “4 stella”: anche in questo caso sono state due le giocate fortunate, ognuna delle quali da 34.970,00 euro. E poi ci sono i 2.629,00 euro vinti da coloro che sono riusciti a realizzare il “3 stella”; parliamo di una platea più ampia, visto che le schedine vincenti sono state 65. Ma ci sono altre sei categorie fortunate, si arriva fino ai 5 euro col 0 stella, per cui le strade per un premio sono diverse e richiedono tutte la massima attenzione.

LA SMORFIA NAPOLETANA E IL CAMBIO DELL’ORA

Visto che questo è il weekend del cambio dell’ora, oltre che delle estrazioni che prendiamo in esame in questo approfondimento, uniamo i due temi con l’aiuto della Smorfia napoletana per mostrarvi come la tradizione partenopea possa aiutarvi a trovare i numeri da giocare quando non avete sogni da interpretare. Dunque, puntiamo sull’attualità e partiamo dall’1, l’Italia, anche se non riguarda solo noi questo cambio, ma comunque ci coinvolge e tanto basta…

Visto che è protagonista il concetto del tempo, potremmo tirare in ballo anche il 33, gli anni di Gesù Cristo, ma se vi sembra un accostamento un po’ forzato, allora c’è il 31, il padrone di casa, che deve provvedere alla sistemazione degli orologi analogici. Il cambio dell’ora suscita un dibattito costante sui risparmi, quindi ci sta bene anche il 46, i soldi, ma anche lamentele, e dunque abbiamo il 60, lamento. Concludiamo con la sensazione di confusione che spesso lascia questo passaggio, quindi c’è il 69, il sottosopra, che può ben rappresentarla.