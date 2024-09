Valerio Scanu si racconta a Caterina Balivo nel corso della nuova puntata de La Volta Buona, spaziando dalla musica alla malattia che lo ha colpito 4 anni fa. Il tumore, che lo ha costretto ad un’operazione, è la malattia che Valerio Scanu ha deciso di nascondere ai suoi genitori.

“Era un periodo complicato anche per viaggiare… non si sono arrabbiato che non gliel’ho detto perché alla fine è andata tutto bene. – ha esordito Valerio Scanu – Avevo 30 anni e mi hanno asportato mezzo polmone. Per un genitore è davvero una cosa pesante e io questo macigno non glielo volevo dare ai miei genitori. Solo quando è arrivato l’istologico definitivo ho detto loro che era una cosa benigna.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Valerio Scanu malattia: il cantangte ha combattuto contro un tumore al polmone

Non tutti sanno che Valerio Scanu ha dovuto affrontare e sconfiggere una brutta malattia solo pochi anni fa. Nel 2020, in pieno periodo Covid, al cantante, volto noto di Amici, è stato diagnosticato un tumore al polmone, un adenocarcinoma di circa due centimetri, che lo ha costretto ad un’operazione che ha portato all’asportazione di parte del polmone. Eppure, della sua malattia, Valerio Scanu non ha voluto parlare a nessuno al momento, neppure ai suoi genitori.

“Volevo proteggere la mia famiglia. Anche perché era appena scoppiata la pandemia, quindi non potevano starmi vicino”, ha raccontato in un’intervista del 2022 a Storie Italiane. Poi, a Oggi è un altro giorno, il cantante aveva raccontato che faceva di tutto per non far preoccupare i suoi genitori, suo padre in particolare: “Gli dicevo che era una cicatrice da polmonite, nelle videochiamate con mio padre mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare. E per non farlo venire in ospedale mi ero inventato un’ordinanza del Comune di Roma: se fosse venuto senza permesso durante le restrizioni per il Covid lo avrebbero arrestato”.

Valerio Scanu dopo la malattia: il dramma della morte di papà Tonino

Ma proprio di lì a poco, papà Tonino sarebbe morto a causa delle conseguenze del Covid, a 64 anni. “Anche quella una malattia che ha compromesso i suoi polmoni: nutro un senso di colpa, perché ho pensato che si fosse caricato sulle sue spalle la mia malattia”, ha raccontato Valerio Scanu. Oggi il cantante sta molto meglio e, dopo aver lasciato il canto, che rimane comunque una grande passione, ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla sua altra passione: i capelli. Oggi, infatti, Valerio Scanu è un haistylist e si è anche sposato con Luigi Calcara.