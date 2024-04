Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, 8a puntata/ Diretta: la scelta, chi si lascia e chi resta insieme?

Matrimonio a prima vista Italia 2024, anticipazioni puntata 17 aprile 2024: le scelte finale delle quattro coppie

Su Real Time questa sera andrà in onda l’8a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, si è giunti alla fine dell’esperimento. Vedremo, dunque, quali saranno le scelte finali delle quattro coppie che si sono messe in gioco, chi deciderà di continuare il percorso rimanendo sposati e chi invece vorrà chiuderlo definitivamente andando incontro al divorzio. Dalle anticipazioni sulla puntata del 17 aprile 2024 del docureality di Real Time si scopre cosa sceglieranno le quattro coppie.

Si parte con la coppia più problematica di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, Enrico e Benedetta decideranno di porre fine al matrimonio. I due hanno iniziato a scontrarsi già subito dopo il matrimonio e non hanno mai più trovato un punto di incontro. Dopo una violenta lite in cui Bonecchi ha urlato alla Campigli di essere ‘falsa’ lei ha innalzato un muro tra i due. Non hanno iniziato la convivenza e sebbene Enrico volesse almeno tentare di instaurare un rapporto civile con la donna, quest’ultima gli ha risposto piccata che rappresenta il tipo di persona dal quale vuole stare alla larga. Insomma, la coppia non si è mai messa in gioco senza darsi mai l’occasione di conoscersi.

Fabio supera le difficoltà con Ilaria, colpo di scena per Roberto e Stefania: cosa succederà a Matrimonio a Prima Vista Italia 2024?

Le anticipazioni sull’8a puntata di Matrimonio e Prima Vista 2024 svelano anche che scelta faranno le altre tre coppie. Senza troppe soprese Roberto e Stefania decideranno di divorziare ma ci sarà un colpo di scena inaspettato. Il rapporto tra i due è stata contraddistinto sin dall’inizio dalla manca di trasporto fisico e sentimentale. Stefania Gioachin ha sempre sostenuto di ‘non sentire le farfalle nello stomaco’ e per questo di essere molto frenata nella conoscenza di Roberto Caruso. Tuttavia entrambi, dopo gli iniziali contrasti, hanno imparato a conoscersi e tra di loro è nata un’amicizia basata su stima e affetto. La coppia ha rivelato che si frequenteranno a telecamere spente, cambieranno idea sulla fine del matrimonio?

Sono riusciti a superare le difficoltà e decideranno di continuare il matrimonio, Fabio e Ilaria di Matrimonio a prima vista Italia 2024. La quarta coppia entrata in corsa nel programma ha sempre visto la Zanoli realmente interessata e sempre più presa da Fabio mentre quest’ultimo, senza mai dirglielo chiaramente, inizialmente era totalmente bloccato dalla poco attrazione fisica nei suoi confronti. I due però si sono aperti e confidati e conoscendosi meglio hanno trovato dei punti i comune sviluppando una complicità anche intima. Fabio Rossi e Ilaria Zanoli rimarranno sposati.

Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti: la scelta finale della coppia

Dalle anticipazioni sull’8a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 si scopre, infine, che scelta faranno Giuseppe e Ilaria: rimarranno sposati. La coppia meglio assortita del programma si è realmente messa in gioco sin da subito. Ilaria, dopo la diffidenza iniziale, è riuscita ad aprirsi con Giuseppe. Quest’ultimo, grazie alla sua sensibilità l’ha portata nel suo mondo facendogli conoscere i suoi amici più cari ed ospitandola nel suo programma radiofonico. I due, dopo aver instaurato un rapporto di complicità e stima decideranno di continuare la conoscenza.

Queste sono dunque le anticipazioni della puntata di questa sera del docureality di Real Time in onda dalle 21.20 circa, mentre l’epilogo finale con il noto E Poi… andrà in onda la prossima settimana. La dodicesima edizione di Matrimonio a prima vista Italia può essere seguita anche in diretta streaming sul sito di Real Time e, in anteprima, su Discovery +.











