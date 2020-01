MATURITÀ 2020, OGGI MATERIE SECONDA PROVA/ Miur, commissari per Esame di Stato

Come anticipato ieri dalla Ministra Lucia Azzolina, nel primo pomeriggio di oggi il Miur comunicherà a tutti gli studenti della Quinta superiore le materie della Seconda Prova dell’Esame di Maturità 2020 al via del prossimo giugno: come da tradizione, assieme alla comunicazione delle materie presenti nell’Esame di Stato vi scopriranno anche quali materie interesseranno i commissari esterni e quelli interni della prossima Maturità. Dopo le profonde novità portate dallo scorso Governo (che ha attuato una riforma precedente, ndr) l’Esame di Stato senza più la terza prova si è visto di nuovo “rinnovare” dalle modifiche dell’ex Ministro Lorenzo Fioramonti: torna il tema di Storia e vengono “defenestrate” le buste all’esame orale. Oggi però è il tempo, pur con qualche ritardo di troppo per via delle ben note vicende interne al Miur (dimissioni di Fioramonti e “spacchettamento” del Ministero con la neo titolare Lucia Azzolina all’Istruzione) di scoprire quali saranno i contenuti e le materie per la Seconda Prova: l’anno scorso la grande novità fu l’introduzione della traccia mista in quelle scuole superiori dove vi erano più materie d’indirizzo – fisica e matematica allo Scientifico, Greco e Latino al Classico, ma anche al Linguistico e allo Psicopedagogico – da quest’anno potrebbe sia confermarsi la scelta dell’ex Ministro Bussetti sia tornare al vecchio schema di una sola materia per le Seconde Prove d’Esame. Si scoprirà dunque nelle prossime ore se l’incubo dei maturandi sul “misto” verrà confermato o se invece si sceglierà una più “consolidata” forma per l’Esame di Stato.

MATURITÀ 2020, FOCUS SUI COMMISSARI ESTERNI

Se il Miur sceglierà tracce “multidisciplinari”, l’ipotesi principale – ma non certo l’unica – potrebbe invertirsi l’ordine rispetto allo scorso, con anche le richieste interne all’Esame di Stato: ad esempio Greco (prima materia) e Latino (seconda materia) al Liceo Classico e Fisica (prima materia) e Matematica (seconda materia) allo Scientifico potrebbero essere le scelte più “prevedibili” per la Commissione di Maturità diretta dal Ministro Azzolina. Il medesimo discorso si può fare per i commissari esterni: tenendo fermo che non vi possono essere esterne (o interne) entrambe le prove scritte (italiano e la materia dello scritto di indirizzo), rispetto allo scorso anno potrebbe invertirsi la scelta con italiano affidata ad un membro interno della Commissione d’Esame e invece la materia in Seconda Prova con commissario esterno. Da ultimo, il “tototraccia” per le Seconde Prove – qualora si scegliere l’ipotesi “antica” di un’unica traccia inserita nella prova che procede il Tema d’Italiano – prevede come ipotesi principale il Greco al Classico, Fisica allo Scientifico proprio perché lo scorso anno sono state considerate come “seconde materie”. Nelle tante chat sui social che impazzano sulla Maturità 2020, tra gli incubi più ricorrenti degli studenti si citano spesso le lingue per il Liceo Linguistico: «no fisica no matematica no francese» o ancora «Tutto tranne tedesco, tutto tranne tedesco, tutto tranne tedesco».

