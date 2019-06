Maturità 2019 Seconda Prova Esame di Stato/ Versione latino-greco e matematica-fisica

Senza respiro, non appena finita la Prima Prova della Maturità 2019 per i maturandi italiani è già tempo di recuperare le energie per la Seconda Prova degli Esami di Stato Miur, la più “rivoluzionata” dalla riforma della Buona Scuola essendo diventata di fatto “mista”. Si parte la mattina del 20 giugno alle ore 8.30 con l’apertura dei plichi telematici nei quali saranno presenti tutte le tracce per i diversi istituti e licei che compongono ì’esame di Maturità 2019: l’obiettivo di questa parte dell’esame è di testare la tua preparazione in una delle discipline che caratterizzano di più il proprio indirizzo di studio. La durata resta la medesima per la Prima Prova . ovvero 6 ore – ma potrebbero esserci variazioni a seconda dei licei e degli indirizzi di Tecnici e Professionali: il Miur sceglierà per ogni indirizzo di studio una o più materie specifiche per la seconda prova – per questo viene considerata “mista” – e anche alla maturità le tracce saranno differenti a seconda dell’indirizzo di studi. A differenza di come era strutturata quella dello scorso anno (qui i risultati e le soluzioni della Seconda Prova Maturità 2018), la riforma ha “allargato” la prova d’indirizzo sdoppiando di fatto le materie: Latino e Greco al classico, Matematica e Fisica allo scientifico, ma anche Scienze umane e Diritto ed Economia al liceo delle scienze umane (opzione economico-sociale), Discipline turistiche e aziendali e Inglese all’istituto tecnico per il turismo, Scienze degli alimenti e Laboratorio di servizi enogastronomici per l’alberghiero. Proprio per la complessità delle modifiche volute dal Ministero, le tracce non dovrebbero essere eccessivamente complesse e “pesanti” o almeno questo è quanto sperano i maturandi stessi alla vigilia di questo secondo scritto all’Esame di Maturità 2019.

LICEO CLASSICO, SECONDA PROVA MISTA

Come hanno ripetuto più volte anche gli esperti contattati dal Sussidiario.net in questa lunga maratona pre-Maturità, la Seconda Prova che più forse “cambia” rispetto al passato è quella del Liceo Classico: nella versione infatti si potranno trovare prove di traduzioni dal latino e anche dal greco. Niente più “alternanza” come avveniva fino allo scorso anno ma due brani – con diverse domande a carico – che andranno a verificare la competenza e gli studi su entrambe le materie centrali del Liceo Classico. Come ha ripetuto la prof. Giulia Regoliosi sulle nostre pagine, la struttura della Seconda Prova “mista” dovrebbe essere così: «un testo di autore latino di prosa, piuttosto breve (10-12 righe), preceduto da una contestualizzazione e seguito, in traduzione, da qualche riga immediatamente successiva al brano dato. Vi è poi un testo di autore greco con traduzione, di argomento affine. Per concludere 3 domande sulla forma, lo stile, l’argomento trattato ed eventuali ampliamenti culturali». Il confronto riguarderà sia aspetti morfologico-sintattici che di contenuto e dovranno essere portati sia il dizionario di greco che quello di latino: altro consiglio utile riguarda sintassi e resa della traduzione, «la sintassi del periodo richiede molta attenzione, specie per le subordinate più elusive, quali le completive e le relative. La resa italiana è oggetto di valutazione, quindi è bene che non sia sciatta o addirittura scorretta; attenzione in particolare al lessico, soprattutto se il testo è teorico o filosofico, perché un errore lessicale può compromettere il senso più di un errore morfosintattico».

MATURITÀ 2019, PROBLEMA DI MATEMATICA

Come nel Classico anche nella Seconda Prova al Liceo Scientifico l’esame sarà “misto” con la presenza sia del problema di matematica che con diversi elementi di fisica: nella nuova prova mista che i maturandi si apprestano ad affrontare, le commissioni Miur hanno presentato una scelta fra due problemi: «in uno si parte da una funzione matematica astratta che viene poi contestualizzata con un argomento di fisica (per esempio una carica elettrica o un campo magnetico); nell’altro si parte da una situazione fisica per poi chiedere allo studente di ricavare una funzione», spiega il Corriere della Sera. In tutto poi vi saranno 8 quesiti, di cui 5 di matematica e 3 di fisica: lo studente però dovrà scegliere 4 da fare (gli altri sono facoltativi e possono comunque essere svolti per aumentare il punteggio finale). I temi delle domande dopo il problema da svolgere riguarderanno funzioni, superficie sferica di equazione, calcolo delle probabilità, moto rettilineo e campo magnetico. Ogni maturando avrà a disposizione un massimo di 6 ore per venire a capo della questione, ma anche i più bravi non potranno abbandonare l’aula prima che siano almeno trascorse tre ore dal via della seconda prova. Ricordiamo che da quest’anno il voto della Seconda Prova come per la Prima e l’esame orale vale da un minimo di 0 ad un massimo di 20 punti: per gli scritti il voto è espresso per un totale di 40 punti, cui vanno aggiunti i 20 punti massimi dell’orale e i crediti del triennio accumulati.

SECONDA PROVA: TUTTE LE ALTRE MATERIE DELL’ESAME DI STATO

Rumors, anticipazioni e ogni possibile pre-news sugli Esami di Stato saranno presentati e pubblicati dalla nostra redazione nella classica maratona Maturità anche per la Seconda Prova: si attende per le pubblicazioni dei plichi con i codici per aprire le buste fino alle vere e proprie tracce d’esame (quelle disponibili circa a metà mattinata): si parte dalle ore 8.30 con tutti gli indirizzi di studio coinvolti nella loro differente struttura della Seconda Prova. Detto del Classico e dello Scientifico, osserviamo le varie materie presenti nelle tracce degli altri istituti tecnici, professionali e Licei: per il Liceo Scienze Umane la seconda prova verterà su scienze umane, diritto ed economia; per il Linguistico le tracce saranno su lingua straniera 1 e 3; Liceo Musicale, teoria analisi e composizione; Liceo Coreutico, tecniche della danza; Liceo Artistico, seconda prova diversa a seconda dei vari indirizzi presenti. Per i Tecnici, i principali vedono come tracce della Seconda Prova le seguenti: Amministrazione Finanza e Marketing (Ragioneria e Geometri) con economia aziendale; Istituto Costruzioni ambiente e territorio con materie progettazione, costruzioni e impianti, geopedologia economia ed estimo; Informatica con sistemi, reti e informatica; Agrario con produzioni vegetale e trasformazioni dei prodotti; Turistico con discipline turistiche e aziendale, lingua inglese. Per i Professionali, infine, ecco alcune delle seconde prove previste per domani: Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: scienza e cultura alimentazione e laboratorio servizi enogastronomici; Servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali; Servizi socio sanitari: igiene e cultura medico sanitaria e psicologia generale e applicata.



