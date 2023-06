MATURITÀ 2023, QUALI SONO LE TRACCE DELLA PRIMA PROVA/ Titoli Tipologia A, B, C: i rumors (21 giugno)

ULTIMI RUMORS SULLA PRIMA PROVA: TRA POCO LE 7 TRACCE DELLA MATURITÀ 2023

Tutto pronto per la Maturità 2023, gli studenti stanno entrando nelle varie aule/palestre/corridoi per sostenere la Prima Prova e l’attenzione è tutta su quella “chiave digitale” che alle 8.30 scatterà dal Ministero (qui la diretta live) per poter aprire definitivamente il plico delle 7 tracce del tema d’italiano. Come giustamente fatto notare ancora ieri dal Ministro Valditara e dalla commissione del Ministero sulla Maturità 2023, qualsiasi argomento o rumors uscito nelle scorse ore durante la Notte prima degli esami è da considerarsi “fake” in quanto nessuno, fino appunto all’apertura del plico, sa quali siano realmente le tracce della Tipologia A (analisi del testo), B (testo argomentativo) o C (tema d’attualità).

«È possibile trovare online le tracce prima della Prima Prova? La risposta è diretta, la fuga di notizie prima dell’inizio delle prove è impossibile e bisogna diffidare di chi, invece, dice il contrario»: così ha spiegato Luisa Massaro a Skuola.net, Commissario Capo della Polizia di Stato intervistato nella fatidica notte prima del tema d’italiano. Non ci resta che augurare a tutti i maturandi un in bocca al lupo e… buona Prima Prova! (agg. di Niccolò Magnani)

MATURITÀ 2023, QUALI SONO TRACCE DELLA PRIMA PROVA: COME FUNZIONA E I RUMORS

La Prima Prova della Maturità 2023 è in programma oggi, mercoledì 21 giugno 2023, a partire dalle ore 8.30. In questi minuti sale l’attesa per scoprire quali sono i titoli delle tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione: la prova sarà uguale per tutti gli indirizzi scolastici e c’è grande curiosità di capire se i rumors della vigilia – l’ormai famoso toto-tracce – hanno azzeccato qualcosa o se le tracce in ballo saranno totalmente diverse.

Giunti a scuola, i maturandi dovranno rispondere all’appello effettuato dalla commissione d’esame. Il presidente di commissione e i professore saranno tenuti ad aprire i plichi contenenti le tracce e a distribuirli. I candidati dovranno sceglie tra sette tracce totali divise per ambito: artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La Prima Prova durerà al massimo sei ore, ma già dopo tre ore i candidati potranno consegnare il tema alla Commissione e lasciare l’aula.

PRIMA PROVA MATURITÀ 2023: LE TRE TIPOLOGIE DI TRACCE

Le tipologie di tracce della Prima Prova della Maturità 2023 saranno tre e gli studenti potranno scegliere a loro piacimento tra i 7 titoli delle rispettive tracce. La Tipologia A consiste nell’analisi del testo e sono previste due tracce. I maturandi potranno scegliere tra due autori, uno dell’Ottocento e uno del Novecento: si tratta di una comprensione del testo seguita dall’analisi.

La Tipologia B invece è un testo argomentativo e sono previste tre tracce, composte da un breve estratto su cui gli studenti dovranno lavorare. Prima la comprensione del testo, poi la produzione del testo con argomentazione della tesi con fatti e prove. La Tipologia C consiste nel tema di attualità e sono previste due tracce. La strada più battuta dagli studenti prevede un ragionamento sulle problematiche del presente attraverso la produzione di un tema personale.

PRIMA PROVA ESAME DI MATURITÀ 2023: IL VOTO

Gli studenti attesi dalla Maturità 2023 sono interessati soprattutto al voto e non ci resta che scoprire il peso di questa Prima Prova. Come ben sappiamo, questo primo appuntamento con l’Esame di Stato è mirato a verificare la padronanza della lingua italiana e a verificare le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Per quanto riguarda il voto, il massimo ottenibile con il primo scritto è di 20 punti, esattamente come per le altre prove di Maturità: previsti infatti 20 punti per il secondo scritto e 20 punti per il colloquio, a cui bisogna aggiungere un massimo di 40 punti per il credito scolastico. Ricordiamo che per il voto finale complessivo il presidente della Commissione e gli altri commissari possono assegnare fino a 5 punti di bonus per chi ne abbia diritto. Il punteggio massimo è 100 – con possibilità di lode – mentre quello minimo è 60.

