Maturità 2024, come si calcola il punteggio della prima prova?/ Gli indicatori che i prof devono seguire

Con la prima prova della maturità 2024 ufficialmente conclusa è tempo di scoprire come viene calcolato il punteggio della stessa, che ricordiamo, ha un valore di 20 punti in totale, così come la seconda prova e l’orale, per un totale quindi di 60 punti. Per cercare di comprendere al meglio come avviene il calcolo ci viene in soccorso Money.it, che ha sottolineato come sia fondamentale capire come avvenga la valutazione della prima prova della maturità di modo da poterla affrontare con maggiore sicurezza e studiare in tal senso.

Ovviamente è tardi, però siamo certi che la maggior parte dei 500mila maturandi, se non tutti, sapeva come i prof effettuano la valutazione prima di sedersi sui banchi di modo da poter ottenere il massimo dei risultati. Il ministero dell’istruzione ha predisposto a riguardo una griglia di valutazione attraverso cui gli insegnanti hanno potuto appurare quali siano i criteri per assegnate i punteggi alle varie prove svolte dagli studenti. La griglia, ricorda Money, si divide in due indicatori principali, leggasi quelli generali e quelli di traccia.

PUNTEGGIO PRIMA PROVA MATURITÀ 2024: GLI INDICATORI

Per quanto riguarda il primo “capitolo”, il professore che correggerà la prima prova e dovrà assegnare il voto si baserà su ideazione e organizzazione, la capacità dello studente di organizzare il testo in maniera coerente e coesa. Altro indicatore generale è la padronanza linguistica, intesa come la ricchezza del lessico utilizzato dallo studente, ma anche che lo stesso sia corretto dal punto di vista grammaticale, e quindi la precisione morfologica e sintattica, e l’uso adeguato della punteggiatura.

Altro indicatore importante infine, sono le conoscenze culturali, attraverso cui si valuta appunto il grado di conoscenza dello studente e la sua capacità di esprimere giudizi. In merito invece agli indicatori specifici, questi variano a seconda della traccia scelta nella prima prova della maturità 2024. Per quanto riguarda la tipologia A, ovvero, l’analisi di un testo, si valuta una comprensione profonda e una interpretazione corrette del testo; inoltre anche l’analisi stilistica e retorica è importante.

PUNTEGGIO PRIMA PROVA MATURITÀ 2024: COME SI OTTIENE IL MASSIMO?

Per la tipologia B, il testo argomentativo, si valuta invece la capacità di uno studente di sviluppare e individuare tesi e antitesi, e introducendo riferimenti culturali pertinenti nell’argomentare appunto il testo scelto. Infine, per quanto riguarda il tema d’attualità, si valuterà l’elaborato che sia coerente e pertinente al testo proposto, nonché il suo sviluppo che sia ordinato e lineare nell’esposizione.

Come detto sopra, il punteggio massimo che uno studente può ottenere con la prima prova è 20, e lo si raggiunge se tutti gli indicatori di cui sopra sono stati sviluppati al meglio dal maturando, con la possibilità quindi di arrivare alla fatidica soglia di 100 punti e magari alla lode. Non ci sono dei trucchi per ottenere il massimo punteggio ma ovviamente cercare di scrivere il cuore dell’argomento richiesto nella maniera migliore possibile senza dilungarsi troppo ma nemmeno essere troppo sintetici, mostrando di aver appreso al meglio il tema in questione e arricchendolo con il proprio bagaglio culturale pertinente, potrebbe essere una buona strada.

