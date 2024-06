Soluzioni Prima Prova Maturità 2024/ Quando escono e come trovarle: i risultati delle tracce di italiano

QUANDO ESCONO LE SOLUZIONI DELLA MATURITÀ 2024: TRACCE PRIMA PROVA, LE REGOLE

Ragazzi, occhio alle bufale: non abboccate infatti alle prime soluzioni e risultati delle tracce di Maturità 2024 che si troveranno online a breve non appena si aprirà ufficialmente la Prima Prova dell’Esame di Stato 2024: se già con la Seconda Prova di domani il termine “soluzioni Maturità” diventerà subito virale, non da meno anche davanti alle tracce del tema di italiano – specie per la Tipologia A con l’Analisi del testo di prosa o poesia – non saranno pochi coloro che cercheranno le primissime soluzioni con le tracce svolte della Maturità 2024.

Ecco, nulla di grave, solo che sarà meglio sempre attendere la pubblicazione del Ministero dell’Istruzione in quanto ormai è risaputo: durante le 6 ore di tempo in cui gli studenti sono impegnati con la produzione del tema d’italiano dal palazzo del MIM, così come dalle singole commissioni d’esame, non uscirà nulla di ufficiale. Si preserva infatti la regolarità dell’Esame di Stato, pubblicando solo le 7 tracce scelte dal Ministero dell’istruzione e del Merito – 2 per la Tipologia A-Analisi del testo, 3 per la Tipologia B-Testo argomentativo e 2 per la Tipologia C-Tema di attualità: per avere soluzioni e risultati delle tracce svolte di italiano ecco qui sotto alcuni consigli su dove trovarli e come.

SOLUZIONI E RISULTATI PRIMA PROVA MATURITÀ 2024: ECCO DOVE TROVARLI

Se siete arrivati fin qui sapete allora sicuramente che non saremo certo noi del “Sussidiario.net” a dare in anteprima le soluzioni e le tracce svolte della Prima Prova di Maturità 2024: non tanto per “carogneria” ma semplicemente perché… non le abbiamo! Possiamo però garantirvi una cosa: non appena usciranno i primi rumors affidabili sulle tracce, con titoli e materiali, ecco che il nostro team della Maturità 2024 sarà alle prese con lo sviluppo di ogni singolo passaggio e autore uscito per la Prima Prova.

Se poi invece volete affidarvi a fonti ancora più certe, ecco che rimandiamo al sito del Ministero dell’Istruzione per avere – una volta terminato il tema d’italiano – tutte le tracce ufficiali scelte dalla commissione dell’Esame di Stato 2024, con relativi materiali scaricabili. Saranno disponibili dunque dopo le ore 13 le tracce sulla Maturità, con i vari team esperti – oltre al “Sussidiario” anche Skuola.net, Studenti.it e in generale l’Agenzia ANSA. Occhi attenti, stop bufale e seguiteci nel corso della giornata a partire da questo link con il “direttone” per tutte le soluzioni, i commenti e gli svolgimenti della grande Prima Prova di Maturità 2024.

