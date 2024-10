Mauro Corona sarà uno degli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 12 Ottobre 2024, trasmissione condotta da Silvia Toffanin e che andrà in onda su Canale Cinque. Mauro Corona è sposato con Francesca, donna con il quale negli anni ha creato un grande legame e insieme hanno dato vita a quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Ma andiamo a conoscere Francesca, la donna della sua vita.

L’alpinista Mauro ha conosciuto da giovanissimo Francesca, i due si sono incontrati per la prima volta nel corso di un laboratorio di artigianato realizzato proprio da Corona, sempre dedito a diverse passioni. La moglie è sempre stata molto lontana dai riflettori, le poche cose che conosciamo le abbiamo scoperte mediante il marito e i due sono rimasti negli anni davvero molto legati.

Mauro Corona ha avuto la prima figlia da un’altra donna, compagna che mori appena ventenne per un tumore al cervello. Successivamente Mauro ha conosciuto Francesca De Damiani, ragioniera comunale e anch’ella di Orto: i due hanno avuto tre figli, Marianna, Matteo e Melissa rispettivamente nel 1979, 1981 e 1982. Come andremo a vedere il loro rapporto è stato negli anni piuttosto insolito.

Il matrimonio tra Mauro e Francesca è stata piuttosto particolare e sicuramente fuori dagli schemi. Una relazione che ha visto un matrimonio aperto e tanti tradimenti, ma è stato lo stesso Mauro a parlarne senza peli sulla lingua. In un’intervista a Verissimo di qualche anno fa fu l’uomo a lasciare dichiarazioni che spiazzarono tutti i presenti:

“Tradisco mia moglie, la fedeltà è una cosa superata e se la trovo con un altro gli pago una birra”. Parole forti e l’uomo continuò: “Non serve commettere omicidi, non c’è gelosia, se vuole vada con chi vuole”. Dichiarazioni per certi versi sorprendenti ma che evidenziano il particolare stile di vita che ha sempre spiegato di aver avuto compagne occasionali: “Faccio sesso due volte al mese, sempre con persone diverse perchè con la stessa sarebbe impossibile”.

Dichiarazioni curiose e negli anni hanno portato a deteriorare questo rapporto. Sebbene non abbiano divorziato Mauro Corona e Francesca si sono separati, non vivono più insieme e ognuno prosegue nella propria vita. I due restano però in ottimi rapporti, hanno tre figli insieme e ognuno ha le proprie relazioni e la propria vita. Una storia per certi versi curiosi ma che aiuta a evidenziare chi è Mauro Corona, un personaggio originale e diverso da chi incontriamo tutti i giorni.