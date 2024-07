MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024 PARIGI: SI PARTE!

Il medagliere Olimpiadi 2024 Parigi è pronto a muoversi: non lo farà oggi perché mercoledì 24 luglio il programma dei Giochi, giunti all’edizione XXXIII per l’epoca moderna, prevede l’inizio dei tornei maschili di calcio e rugby a 7 e dunque non avremo ancora atleti che saliranno sul podio. Tuttavia già oggi è tempo di parlare del medagliere Olimpiadi 2024 Parigi, perché almeno ufficialmente la corsa a oro, argento e bronzo inizia oggi aspettando che la cerimonia inaugurale, che sarà tra due giorni, ci consegni il momento in cui sarà accesa la fiaccola olimpica e dunque potremo realmente dare il via alle Olimpiadi 2024 Parigi.

Vero è anche, ci ripetiamo, che se oggi si gareggia la caccia è aperta: bisognerà aspettare per scoprire quale sarà la prima nazione a scrivere il suo nome nel medagliere Olimpiadi 2024 Parigi, meglio le prime nazioni visto che saranno almeno tre, ma intanto possiamo fare già qualche rapida considerazione sulle grandi favorite e sul modo in cui arriviamo a quella che sarà poi la reale composizione del medagliere Olimpiadi 2024 Parigi, con la grande speranza che l’Italia possa farsi valere e magari, avendone tutte le possibilità, migliori quello che era stato il rendimento di tre anni fa alle Olimpiadi di Tokyo.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024 PARIGI: L’ULTIMA EDIZIONE

Il medagliere Olimpiadi 2024 Parigi si muoverà presto, intanto possiamo ricordare che tre anni fa a Tokyo la corsa alla vittoria dei Giochi era stata entusiasmante: due superpotenze come Stati Uniti e Cina si erano date battaglia sino all’ultimo oro e alla fine l’avevano spuntata gli Usa con 39 titoli contro i 38 cinesi, gli Stati Uniti in totale avevano vinto 113 medaglie (89 per la Cina) ma come ormai abbiamo imparato il medagliere, dunque anche quello delle Olimpiadi 2024 Parigi, ha come primo criterio quello del maggior numero di medaglie d’oro. In terza posizione avevano chiuso i padroni di casa del Giappone: 27 ori contri 22 della Gran Bretagna.

Per quanto riguarda l’Italia, la nostra spedizione aveva fatto bene: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi per un totale di 40 medaglie nel medagliere, qualche delusione (ancora una volta il volley) ma anche straordinarie sorprese che erano arrivate in particolar modo dall’atletica, con gli ori di Marcell Jacobs nei 100 metri e della 4×100 maschile oltre che quello di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Come detto dunque la grande speranza è che il medagliere Olimpiadi 2024 Parigi ci consegni un risultato simile, per non dire addirittura migliore; lo scopriremo naturalmente nei prossimi giorni, seguendo l’evoluzione dell’edizione XXXIII dei Giochi.