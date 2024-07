“Michelle Obama batte Trump 50 a 39”/ Sondaggio Reuters: “E’ l’unica candidata Dem che vincerebbe”

Qualora Michelle Obama si candidasse alla presidenza per i democratici, potrebbe ottenere una vittoria schiacciante su Donald Trump, precisamente di ben 11 punti percentuali. Questo quanto emerge da un sondaggio che è stato pubblicato nelle scorse ore da parte dell’agenzia di stampa internazionale Reuters e dell’istituto Ipsos. Sono stati intervistati 1.070 americani adulti ed è emerso che Michelle Obama batterebbe Donald Trump con il risultato netto di 50 a 39.

Inoltre l’ex first lady a stelle e strisce ha avuto la meglio su tutte le possibili alternative a Joe Biden, attuale commander in chief nonché candidato dei democratici. Anche Kamala Harris, attuale numero due di Biden e possibile sostituta proprio dello stesso presidente Usa nel caso quest’ultimo dovesse fare un passo indietro, non riuscirebbe ad avere la meglio su Trump, registrando uno scarto di un punto percentuale, 42 per la Harris e 43 per il tycoon.

MICHELLE OBAMA BATTEREBBE TRUMP E TUTTI GLI ALTRI CANDIDATI DEM

Niente da fare anche per Gavin Newsom, governatore della California (39 vs 42%), così come per tutti gli altri possibili candidati, leggasi Gretchen Whitmer (38%), Andy Beshear (36%) e infine J.B. Pritzker (34%) e al momento l’alternativa più debole a Trump. Sempre stando a quanto risulta dal sondaggio Reuters/Ipsos, il 32 per cento degli intervistati si dice convinto che Biden, dopo l’arcinoto dibattito in tv alla CNN, dovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, anche perchè lo stesso avrebbe perso anche il sostegno (per lo meno mediatico) dell’ex presidente Barack, marito di Michelle Obama, a seguito del divorzio fra il figlio Hunter Biden e l’amica Kathleen Buhle.

In ogni caso al momento, sempre stando al sondaggio, Trump e Biden sarebbero perfettamente in parità, con il 40% del popolo americano che riconfermerebbe l’attuale presidente, e il restante 40 che invece voterebbe per Trump. Il voto dei democratici, però, appare non tanto un sostegno al presidente quanto più un voto contrario al texano.

MICHELLE OBAMA BATTEREBBE TRUMP MA BIDEN TIRA DRITTO

L’unica che potrebbe al momento sconfiggere l’ex presidente degli Stati Uniti è quindi Michelle Obama, un nome che è ritornato ciclicamente negli ultimi 4 anni di campagna elettorale, ma che è sempre stato smentito e difficilmente si verificherà qualche clamoroso colpo di scena quando mancano solo 4 mesi al giorno delle elezioni.

Nonostante i risultati del sondaggio che hanno fatto il giro del mondo, sembra che Joe Biden sia intenzionato a proseguire per la sua strada e nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo cui Jeff Zients, il capo dello staff del presidente, ha indetto una call per la giornata di oggi, mercoledì 3 luglio 2024, attraverso cui coinvolgerà l’intero staff e tramite la quale sottolineerà “l’importanza di continuare a lavorare e portare a termine la nostra missione”. Nessun passo indietro quindi, Joe Biden non intende abdicare e lo stesso lo ha ribadito più volte nel corso degli ultimi giorni.

