Milano, auto investe gruppo di “maranza” alle Colonne di San Lorenzo/ Video choc, sette in ospedale

E’ un video decisamente choc quello che è divenuto virale nelle ultime ore, inerente dei fatti accaduti in Milano la notte scorsa, fra giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2024: un’auto che travolge alcuni ragazzini nella zona di via San Vito, alle Colonne di San Lorenzo. Il filmato si apre con un ragazzo fermo davanti ad una vettura, una Mini Cooper di colore grigia, con il braccio rivolto alla stessa macchina.

A bordo ci sono due ragazzi, una coppia di fidanzati, e ad un certo punto succede l’impensabile: il giovane alla guida, invece di fermarsi, accelera e inizia ad investire chiunque trova, finendo anche contro un muro, le transenne e danneggiando seriamente la propria auto. Durante il tragitto il guidatore investe diversi ragazzi che nel contempo cercano di aprire la macchina, picchiando sulla stessa, proseguendo poi per la sua marcia, non a fatica, danneggiando anche altre auto in sosta.

MILANO, AUTO TRAVOLGE GRUPPO DI RAGAZZINI A SAN LORENZO: LE IMMAGINI CHOC

Ad un certo punto il pneumatico esplode ma il ragazzino alla guida, forse spaventato o non si sa bene per quale motivo, ha continuato a guidare, zigzagando e tirando sotto più volte alcuni ragazzi che cercavano nel frattempo di bloccarlo. La scena prosegue allo stesso modo per almeno un paio di volte, con la Mini Cooper ferma prima di ripartire e investire i giovani evidentemente esagitati. Alcuni degli stessi vengono trascinati per qualche metro sul parabrezza, altri cadono, per una scena a dir poco surreale.

Una notte di assoluta follia, come la descrive MilanoToday, un episodio avvenuto attorno alle ore 1:30 di ieri e che alla fine ha visto danneggiate ben otto auto parcheggiate, il dehor di un locale, con cinque persone che sono rimaste ferite che cercavano di fermarlo. Bisognerà capire cosa sia successo e a riguardo stanno indagando le forze dell’ordine di Milano che vogliono prima di tutto comprendere cosa sia accaduto prima che il tutto iniziasse, quindi cosa ha fatto scattare il ragazzo alla guida della mini.

MILANO, AUTO TRAVOLGE GRUPPO DI RAGAZZINI A SAN LORENZO: COSA È SUCCESSO?

Sembra che l’automobilista fosse un italiano nato in Svizzera, e insieme alla ragazza sarebbe stato aggredito da un branco dopo che avrebbe urtato una macchina in sosta. A quel punto, forse spaventato, avrebbe tentato la fuga. Sul posto sono intervenute ben cinque ambulanze nonché un’auto medica che hanno portato sette ragazzi in ospedale, fra cui cinque che sono stati travolti dalla Mini, tutti italiani e tutti di età compresa fra i 16 e i 24 anni.

Il conducente dell’auto e la fidanzata, due 30enni, sono stati invece ricoverati per le botte prese. Il guidatore è stato fermato in via Torino da una pattuglia della polizia, molto probabilmente vedendo anche le condizioni della vettura e sottoposto ad alcol test è risultato positivo per cui è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza. Le indagini proseguono.













