Continua a Milano la lunga serie di lavori che stanno coinvolgendo la cosiddetta metro verde – ufficialmente la Linea M2 – e che a breve porteranno ad una temporanea (e fortunatamente limitata) interruzione dei servizi con cui dovranno inevitabilmente fare i conti pendolari, studenti e cittadini: il cantiere durerà in totale poco più di due mesi e coinvolgerà solamente alcune fermate della linea più estesa – ed antiquata – del capoluogo lombardo; ma per limitare al minimo i problemi durante la giornata e nelle ore di punta sarà comunque garantita la regolare circolazione dei convogli verdi.

Facendo un passo indietro prima di arrivare alla chiusura della linea M2, vale la pena inserire l’intervento dei prossimi mesi nella sua cornice di senso: come dicevamo prima la ‘verde’ è la linea più lunga del milanese, ma al contempo resta anche la più antiquata e costringe ad un ampio intervento di manutenzione. Nei progetti di Atm si fa riferimento all’istallazione di nuovi ascensori nelle stazioni (15 già realizzati, altri in programma), la sostituzione di una 20ina di km di binari ormai usurati e la modernizzazione degli impianti; mentre in questa precisa fase verranno sostituite le basi di appoggio dei binari per includere nuovi elementi che miglioreranno le prestazioni.

Milano, la metro verde Linea M” chiude: tutte le info utili, i percorsi alternativi, gli orari e le date

Tornando al punto di partenza, sarà ormai chiaro che la metro M2 di Milano rimarrà chiusa per un paio di mesi: le date fissate da Atm sono quelle che vanno da lunedì 7 ottobre a venerdì 20 dicembre e le fermate coinvolte nei lavori saranno quelle di Loreto e Caiazzo estendendosi dunque a tutta la tratta Centrale-Piola; mentre la buona notizia è che i lavori inizieranno non prima delle 21 serali, coinvolgendo (grossomodo) tutti i convogli che partiranno dopo le 20:30 dai rispettivi capolinea.

Dalle 21 in poi, chi deve necessariamente percorrere la tratta della Linea M2 potrà scendere a Centrale e usufruire degli interscambi con le linee M1 ed M5, oppure con le stazioni ferroviarie regionali di Repubblica, Lodi, Affori e Rogoredo, così come con la linea 81 si potrà anche raggiungere direttamente Lambrate per cambiare con la navetta che arriva fino alla stazione di Piola (e da lì proseguire con la verde); mentre in superficie transitano i filobus 90 e 91 che fermano in corrispondenza delle tre fermate soppresse della metro.