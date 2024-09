A breve Milano avrà una nuova metropolitana precisamente la linea blu M4. L’inaugurazione avverrà nel giro di una ventina di giorni, il prossimo 12 ottobre e permetterà ai meneghini ma anche a coloro che vengono da fuori di raggiungere più agevolmente una delle 21 fermate previste. Sulla vicenda ha scritto una notizia il Corriere della Sera, ricordando come ad oggi sono in funzione 8 fermate, ma le restanti 13 saranno appunto inaugurate tutte il prossimo mese, completando così l’apertura della linea blu M4.

Il Comune di Milano ha rassicurato che anche dopo l’inaugurazione della nuova linea non verrà soppresso alcun altro mezzo di superficie, specificando appunto che tutte le fermate già esistenti “resteranno”, e i percorsi dei bus verranno ulteriormente prolungati, così come assicurato da Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune meneghino. Obiettivo dichiarato dall’amministrazione Sala, permettere a più persone possibili di raggiungere la linea blu M4 in maniera agevole, anche se bisognerà pazientare un po’ visto che i cantieri saranno eliminati definitivamente solo entro la fine dell’anno.

NUOVA LINEA BLU M4 METRO MILANO: COME SARANNO RIMODULATI I MEZZI DI SUPERFICIE

Il quotidiano di via Solferino sottolinea che la rimodulazione dei mezzi di superficie prevederà due diverse fasi, a cominciare dalla prima, che avverrà appunto il 12 ottobre con l’inaugurazione della nuova linea blu M4, e che riguarderà la maggior parte dei quartieri della città. In questo caso, il capolinea del bus 95 verrà spostato in via Martinelli rispetto a dove si trova ora (la Barona), proprio davanti alla fermata della nuova linea della metropolitana, di modo da agevolare i passeggeri.

Ci sarà poi la grande novità della 326 che collegherà Corsico a Cesano Boscone, per poi fare da capolinea a piazza Tirana. Il quotidiano di via Solferino sottolinea anche quali saranno quelle tratte che cambieranno il proprio percorso abituale, leggasi quella ai Navigli e in via Foppa, mentre le 50 e 58 compiranno il percorso inverso di modo che chi arriva da Baggio possa appunto raggiungere la nuova linea della metro.

NUOVA LINEA BLU M4 METRO MILANO: “AVVICINIAMO LA PERIFERIA ALLA CITTÀ”

L’obiettivo, nobile, è quello di “avvicinare la periferia”, aggiunge ancora l’assessora Censi, così come da decisione di introdurre la stazione San Cristofaro, nella zona ovest di Milano. Sulla nuova linea anche le parole dell’architetto Luca Semi, secondo cui proprio l’ultima stazione elencata sarà un luogo per connettere la città e l’hinterland.

Da segnalare tra l’altro che si tratta di un luogo significativo visto che quattro anni fa morì l’operaio 42enne Raffaele Ielpo, proprio mentre stava lavorando presso il cantiere della nuova metro, a 18 metri di profondità. Per quanto riguarda infine la sopracitata seconda modulazione dei trasporti, il tutto avverrà nei prossimi mesi, dopo che chiuderanno i cantieri in superficie, anche se non vi è ancora una data certa. In passato la rimodulazione aveva creato il malumore di diversi cittadini: succederà anche questa volta?