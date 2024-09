MILLION DAY, DUE ESTRAZIONI IN QUESTA DOMENICA 8 SETTEMBRE

L’estate si prepara ad andare via, lasciando dietro di sé i ricordi di viaggi, serate con gli amici e divertimento. Un po’ di nostalgia potrebbe essere normale in questo settembre, come accade più o meno ogni anno. Nonostante le sensazioni possano non essere delle migliori, non dimentichiamo che possiamo sempre dare una svolta alla nostra vita questo, infatti è il caso del concorso Million Day che ogni giorno offre la possibilità di giocare 5 numeri compresi tra uno e 55, per portare a casa un maxi-premio equivalente a un milione. La cifra, neanche a dirlo, sarebbe in grado di cambiare la vita a chiunque. Dunque, perché non provare, sperando di rientrare tra i fortunati vincitori che ogni giorno portano a casa dei premi importanti? Al concorso si gioca in maniera molto semplice: come abbiamo visto bisognerà scegliere cinque numeri e su questi puntare solamente un euro.

Million Day, i numeri vincenti: estrazione di oggi, 7 settembre 2024/ Le combinazioni delle ore 20.30

C’è poi anche una seconda possibilità di vincita a chiamata Extra Million Day, che, come dice lo stesso nome del concorso, permette di avere una giocata extra, ovvero una seconda chance di vincita. Partecipando infatti all’Extra Million Day, si portano a casa al massimo 100.000 €: una somma sicuramente diversa da quella del gioco principale ma ugualmente importante. Per giocare a questo secondo concorso le regole sono le stesse del primo: attenzione però non dimentichiamo che i numeri estratti per il gioco secondario verranno scelti dalla sorte su quelli non vincenti del gioco primario, dunque la cinquina dell’Extra Million Day sarà differente da quella del Million Day e questo vuol dire che vincere ad entrambi i concorsi è possibile anche se ovviamente molto difficile. Ora che abbiamo ripassato le regole basilari del concorso non ci resta far altro che andare a scoprire quelli che sono i numeri della prima e della prima estrazione giornaliera ci sono infatti due concorsi: uno alle 13:00 e uno alle 20:30. Andiamo a conoscere i numeri dell’ora di pranzo.

Numeri Million Day di oggi 7 settembre 2024/ Estrazione delle ore 13:00

