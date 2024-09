Il weekend è arrivato e tra programmi vari, gite fuori porta o serate con amici, non possiamo dimenticare quello che rappresenta per tanti italiani un appuntamento fisso ma sopratutto un’incredibile opportunità: il Million Day. Il concorso permette di giocare e vincere premi importantissimi che arrivano fino a un milione di euro: si tratta di un gioco quotidiano che offre addirittura due estrazioni al giorno, con la prima delle ore 13.00 e la seconda delle 20.30. In questi due appuntamenti ci sono delle combinazioni da giocare in modo tale da sperare di poter vincere la maxi cifra: le cinquine, composte come dice la stessa parola da cinque numeri, dovranno essere scelte tra l’1 e il 55.

Million Day estrazione di oggi 6 settembre 2024/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20:30

I numeri potranno essere avanzati tramite giocata sia per la prima estrazione, quella delle 13.00, sia per la seconda, quella delle 20.30. La cinquina andrà avanzata in una giocata che potrà essere online oppure no. Nel primo caso si potrà giocare tramite l’app MyLotteries o altre piattaforme Sisal mentre nel secondo caso ci si potrà recare di persona in ricevitoria per avanzare i propri numeri preferiti e trasformarli in una schedina, che potrà essere vincente o meno. Se la propria giocata sia vincente o meno si potrà scoprire solamente dopo le 13.00, nel caso in cui l’estrazione scelta sia la prima, o dopo le 20.30. In entrambi i casi i numeri si potranno controllare sul sito dello stesso Million Day, dove vengono riportare tutte le cinquine vincenti della giornata, sia per il gioco principale che per l’Extra Million Day. Allo stesso modo si potrà inserire il numero della giocata sul sito: così facendo si potrà scoprire se la giocata sia vincente o non lo sia. Infine, è possibile recarsi in ricevitoria.

Million Day estrazione di oggi, 6 settembre 2024/ Extra e numeri vincenti delle ore 13:00!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE ESTRAZIONI E I NUMERI VINCENTI DELLE 13:00

