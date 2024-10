Si apre un nuovo mese – ovviamente quello di ottobre, che da questo martedì ci traghetterà direttamente verso il sempre amato Halloween -, ma si rinnovano le vecchie tradizioni ed infatti tra le ore 13:00 e le 20:30 si terranno le classiche due (più altre due considerando la versione Extra) estrazioni del Million Day: un’occasione – appunto – quotidiana e che con un semplice e misero investimento da solo 1 euro vi permetterà di competere con centinaia e centinaia di altri giocatori per cercare di acciuffare un montepremi dalla bellezza di 1 milione di euro; fermo restando che – come sempre e come in ogni altro gioco Sisal – ci saranno anche altri tre ottimi premi che potrebbero valervi tra i mille e i 2 euro!

Numeri vincenti Million Day/ L'Estrazione di oggi 30 settembre alle ore 20.30

Senza dilungarci troppo sulle regole del Million Day – se foste nuovi, vi basti sapere che dovrete scegliere i vostri 5 numeri preferiti compresi tra un minimo di 1 un massimo di 55, indicandoli nell’apposita schedina – oggi vogliamo soffermarci sulla cosiddetta giocata sistemica: si tratta di una modalità riservata a chi è un pochino più esperto e desidera aumentare (ovviamente in modo sensibile) le sue probabilità di vincita visto che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri sviluppando in automatico tutte le possibili cinquine. La conseguenza è che sulla vostra schedina del Million Day troverete tra le 6 e le 126 combinazioni proporzionalmente a quanti numeri avete scelto – e tenete a mente che ognuna di queste vi costerà 1 euro -, ma d’altra parte maggiori probabilità si tradurranno anche in premi minori: il milione, per esempio, si riduce ad una cifra compresa tra i 100mila e i 126mila euro (sempre in base a quanti numeri avete scelto); così come quel 2 citato prima si altra tra il 4 e il 140. Insomma, un’opzione certamente da valutare, ma che di contro vi costringerà anche ad abbandonare il sempre bellissimo sogno di mettere le mani su quel milione promesso dal nome stesso del gioco: a voi le vostre considerazioni, mentre noi – ovviamente – vi auguriamo buona fortuna per il concorso!

Million Day, numeri vincenti di oggi/ Estrazione del 30 settembre alle ore 13.00

MILLION DAY: CINQUINE FORTUNATE DI OGGI, 1 OTTOBRE 2024, ALLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: