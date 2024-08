Agosto entra nel vivo: domani si festeggerà in tutta Italia la festa che per eccellenza rappresenta le estati italiane, il Ferragosto. In attesa di passare una giornata in spiaggia, o magari in montagna o ancora in una città d’arte, non possiamo fare a meno di andare a scoprire anche oggi i numeri fortunati del concorso del Million Day, quello più amato di tutta Italia che in palio mette fino a un milione di euro con una giocata che invece ha un costo molto ridotto, di un solo euro.

Estrazione Million Day di oggi, 13 agosto 2024/ Scopri i numeri vincenti delle cinquine delle 20.30

Il gioco, come sappiamo, offre due estrazioni al giorno ma in questo articolo andiamo a conoscere quelli del primo appuntamento della giornata che è quello delle 13.00, aggiunto ormai più di un anno fa a quello più classico e iconico delle 20.30, che per tanti giocatori resta al momento quello preferito. Nonostante questo, anche quello dell’orario di pranzo è molto apprezzato dagli italiani che hanno un’occasione in più per giocare e sperare che la buona sorte regali loro un sogno, un sogno molto grande, da sei zeri: in palio c’è infatti un milione di euro.

Million Day ed Extra Million Day: numeri delle ore 13,00 del 13 agosto 2024/ Le cinquine fortunate

LE CINQUINE VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 14 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –