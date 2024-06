Morte Claudia De Chirico, il gip: “Indagate l’ex compagno”/ Dopo 8 anni si cerca ancora la verità

E’ stata riaperta l’indagine riguardante la morte di Claudia De Chirico, la 22enne deceduta il 22 dicembre del 2016 in quel di Terlizzi, in provincia di Bari. Come riferisce il Corriere della Sera, la mossa è stata obbligata a seguito dei numerosi dubbi riguardanti quel decesso di 8 anni fa, la ragazza trovata senza vita lungo la scalinata del sottopassaggio ferroviario di via Mazzini, strozzata con un cavo USB, all’alba di quel giorno di dicembre. Marina Chiddo, giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, ha così respinto la richiesta di archiviazione, come aveva invece richiesto la Procura, ordinando poi al pubblico ministero di indagare Davide Falcetta, ex convincente della ragazza, per il possibile reato di maltrattamento.

La famiglia di Claudia De Chirico, che è assistita in questa vicenda dall’avvocato Bepi Maralfa, non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio, ed è stata proprio la stessa a spingere affinché si continuasse ad indagare. Il legale, come riferisce sempre il Corriere della Sera, aveva portato all’attenzione dei giudici alcuni elementi che attestavano che Claudia De Chirico sarebbe stata vittima di maltrattamenti a lungo dal suo ex compagno.

MORTE CLAUDIA DE CHIRICO: COSA È SUCCESSO?

I due stavano vivendo infatti una classica relazione tossica, e la sera prima della morte avevano avuto l’ennesima lite, mentre stavano tornando a casa dopo una cerimonia a cui avevano partecipato assieme. Anche lo stesso Davide Falcetta ha confermato come il rapporto con la vittima fosse conflittuale, ma il ragazzo punta il dito nei confronti dell’ex, accusandola di essere troppo gelosa.

La procura, comunque, non ha ravvisato alcuna responsabilità a carico del ragazzo, di conseguenza ha chiesto che la vicenda venisse archiviata, mossa a cui si è opposta il gip. Se Falcetta venisse condannato per il reato di maltrattamenti aggravati seguito da suicidio, rischierebbe una pena fino a 24 anni. Una vicenda su cui speriamo si possa fare chiarezza una volta per tutte, per dare il giusto addio a Claudia dopo 8 anni.

