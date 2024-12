Morte di Ramy Elgaml, novità nel caso del 19enne rimasto vittima di un drammatico incidente stradale a Milano il 24 novembre scorso: la relazione della polizia locale sull’incidente cambierebbe la ricostruzione sull’urto tra scooter e auto dei carabinieri, anticipandolo a un momento precedente a quello in cui lo scooter ha impegnato l’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, in zona Corvetto, al culmine di un inseguimento per le vie del capoluogo lombardo.

Pierina Paganelli, il giallo del tonfo delle 22:30 la sera dell'omicidio/ "Proveniva dal piano di Louis"

Stando alle conclusioni dei vigili urbani, riporta RaiNews, il contatto tra il due ruote su cui viaggiavano Ramy e il conducente del TMax – il 22enne tunisino Fares Bouzidi, rimasto ferito – e la pattuglia dei militari sarebbe avvenuto prima che i due mezzi entrassero nell’inquadratura della telecamera finita al vaglio degli inquirenti. I due giovani, in sintesi, potrebbero essere caduti in un frangente successivo a quello dell’urto con il veicolo dei militari e potrebbero aver percorso altri metri prima dello schianto contro il muretto di una stazione di servizio.

Omicidio Sofia Castelli, Zakaria Atqaoui condannato a 24 anni in appello/ Sentenza conferma esito primo grado

L’inchiesta sulla morte di Ramy e l’incidente a Milano

Nell’inchiesta sulla morte di Ramy, riporta la stessa testata, due carabinieri risultano indagati per le ipotesi di frode processuale, depistaggio e favoreggiamento personale. Omicidio stradale è la contestazione a carico del vicebrigadiere che si trovava alla guida della pattuglia coinvolta nell’incidente.

Il 19enne sarebbe morto dopo il trasporto in ospedale per la dissezione dell’aorta e non è ancora chiaro se la lesione mortale sia stata causata dall’impatto con il muretto o con il palo di un semaforo che sarebbe stato divelto dall’auto dei carabinieri. Lo scooter su cui Ramy Elgaml viaggiava presenterebbe delle strisciate di vernice sul fianco destro.

Omicidio a Lecce, Giuseppe De Giosa ucciso a colpi di kalashnikov/ Il 43enne di Bari vittima di un agguato