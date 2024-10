Storie Italiane torna ad occuparsi del caso di Lucia Salcone, la donna vittima di un incidente stradale a San Severo, in provincia di Foggia, per cui è indagato a piede libero con l’accusa di omicidio volontario il marito Ciro Caliendo.

Il talk di Rai Uno ha mandato in onda stamane una intervista molto forte che viene anticipata così dall’inviata di Storie Italiane: “Si tratta di una persona che conosce da diversi anni sia Ciro che Lucia Salcone e li conosce da ancora prima che si fidanzassero, e loro si sono fidanzati da adolescenti. Sa tante cose questa persona, ai nostri microfoni ci ha raccontato qualcosa e vi dico subito che pone una maggiore attenzione su ciò su cui stanno indagando gli inquirenti, si sta indagando a 360 gradi, si sta scavando nella vita della coppia e sono in corso accertamenti patrimoniali. Questa mattina presto la polizia si è presentata a casa dei genitori di Ciro per altre verifiche e nuove verifiche sono programmate nelle prossime settimane”

15enne suicida a Senigallia/ Avvocato famiglia: “Ucciso dai bulli, aggredito e ridicolizzato in pubblico”

LUCIA SALCONE, LA DURA INTERVISTA DELL’AMICO DI FAMIGLIA

Ma vediamo cosa ha detto quest’uomo, a cominciare dal dire di aver visto proprio Ciro Caliendo, marito di Lucia Salcone, appartato in una zona di campagna: “Diciamo che l’ho vista in una zona di campagna, in una zona non tanto nascosta insieme ad una donna… chiamiamola amante va”. Ma quando è accaduto? “Meno di due anni fa è successo, forse meno, l’ho visto coinvolto in una scena poco piacevole per un padre di famiglia”.

Liliana Resinovich/ Sergio vs Massimo Lugli: “Lo diffido a parlare di mia sorella, è vergognoso”

Possibile che la vicenda sia ancora attuale? Per l’amico di famiglia Ciro Caliendo aveva una “Relazione extraconiugale, senz’altro. Da quanto tempo? Questa storia è da parecchio, non era una cosa occasionale. Ciro voleva separarsi? Sì”, e poi aggiunge: “Penso proprio che Lucia avesse scoperto tutto. Potrebbe essere successo qualcosa, magari i due non erano d’accordo sulla separazione? Sicuramente sì”.

LUCIA SALCONE, UN AMICO DI FAMIGLIA: “CIRO ERA AFFAMATO DI POTERE”

“Ciro era molto legato alla proprietà – continua – era affamato di potere, voleva emergere, voleva audience, si mise anche in politica, e ha fatto uno spot… deve riflettere su ciò che ha detto e che ha fatto”. Storie Italiane ha quindi mandato in onda uno spot di Ciro con i suoi genitori, due persone umili che gli hanno insegnato cosa sia l’amore per la famiglia.

Omicidio Rozzano/ La fidanzata di Manuel Mastrapasqua: “Non perdonerò mai Daniele, deve pagare”

Quindi l’amico di Lucia Salcone e Ciro Caliendo aggiunge e conclude: “C’erano proprietà intestate a Lucia, che io sappia si, cosa gli voglio dire? Che confessi, così salva la faccia anche dei suoi genitori, non ha distrutto solo il futuro della famiglia ma anche quello dei figli e dei genitori, io sono convinto al 100%”. Una vicenda quindi tutt’altro che chiara secondo l’amico di Lucia Salcone e Ciro Caliendo che comunque vanno ovviamente verificate. In ogni caso si sta indagando per cercare di scoprire se l’incidente stradale sia stato tale o meno.