In Manovra le agevolazioni sul mutuo prima casa stanno facendo parecchio discutere i partiti politici. Nello specifico le lamentele sarebbero state riservate ai deputati di Forza Italia, Francesco Cannizzaro e Roberto Pella, che avrebbe studiato una “corsia preferenziale“. La corsia preferenziale per garantire le agevolazioni sulla prima casa sarebbe stata promossa dai deputati di FI e destinata esclusivamente ai giovani che hanno meno di trent’anni e che sono una coppia consolidata e che progettano “il matrimonio”.

Mutuo prima casa ai futuri sposi under 30: come funzionerebbe?

Ad oggi le agevolazioni di un mutuo prima casa vengono destinate anche alle coppie che di fatto si definiscono tali (anche note come more uxorio o conviventi da un periodo minimo di due anni), ai nuclei monogenitoriali, ai figli minorenni e alle famiglie che hanno fino a tre figli (massimo entro 21 anni d’età) e con un ISEE minore di 40mila euro.

L’emendamento di Forza Italia mira ad un cambiamento importante, nello specifico vorrebbe approvare le agevolazioni applicate alla prima casa alle giovani coppie che non superano i trent’anni di età anagrafica ma il cui progetto di vita sia finalizzato al matrimonio.

Sicuramente la Commissione di Bilancio dovrà impegnarsi minuziosamente per comprendere in che modo – previa fattibilità – si possa attuare una misura simile. E non è facile visti gli altri 4.561 emendamenti da dover scrutare.

Con il trascorrere del giorni gli emendamenti scenderanno, mercoledì si prospetano ad esempio 600 emendamenti per poi raggiungere i 250.

La difficoltà nel dar priorità alle giovani coppie che intendono “sposarsi”. I dubbi sull’emendamento sono molteplici: come si può decretare una scelta simile? Quali criteri e requisiti dovrebbero essere stabiliti?

Tuttavia questi non sono gli unici emendamenti sul quale vertono le critiche: dalla volontà di incrementare gli importi delle pensioni minime fino al voucher da destinare alle famiglie dei figli delle scuole paritarie.

I giorni per poter arrivare ad una soluzione concreta sono decisamente pochi, vedremo quale partito politico avrà la meglio sulle proprie idee.