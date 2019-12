Napoli si qualifica agli ottavi se…/ Champions League, risultati utili con il Genk

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League con una vittoria: meglio, il discorso va approfondito perchè i partenopei sono attualmente secondi nel loro girone (gruppo E) e, in vista della sfida del San Paolo contro il Genk, potrebbero anche perdere ed essere comunque al prossimo turno della competizione. Innanzitutto analizziamo il contesto: il Napoli ospita una squadra già eliminata e che non ha più la possibilità di retrocedere in Europa League, avendo raccolto un solo punto (proprio contro i partenopei). Allo Stadion Salzburg invece il Salisburgo, che ha due punti meno della banda di Carlo Ancelotti, sfida il Liverpool attualmente capolista, con 10 punti contro i 9 degli azzurri; ovviamente il Napoli “scommette” sul fatto che i Reds non vogliano correre i rischi e prendersi il primo posto nel girone, anche perchè allo stato attuale Jurgen Klopp non è nemmeno qualificato agli ottavi. Chiaramente la partita contro il Genk è di per sè abbordabile, dunque lo scenario più probabile è che i partenopei vincano la partita e non corrano rischio alcuno; tuttavia, possiamo presentare tutte le possibili combinazioni che lancerebbero il Napoli agli ottavi, che non sono poi moltissime.

NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… I RISULTATI UTILI

Abbiamo detto dunque che il Napoli si qualifica agli ottavi della Champions League con una vittoria: sarebbe il sistema più immediato per centrare l’obiettivo, perchè in questo caso i partenopei non dovrebbero guardare a quanto succede in Austria. Non solo: il discorso resterebbe intatto anche con un pareggio, perchè nella peggiore delle ipotesi il Salisburgo raggiungerebbe gli azzurri a quota 10 punti ma non sarebbe premiato dal doppio confronto, con il Napoli che ha vinto in trasferta e pareggiato al San Paolo. Se invece Ancelotti e i suoi ragazzi dovessero perdere, la speranza sarebbe il Liverpool: in quel caso i campioni d’Europa dovrebbero fermare la corsa del Salisburgo (andrebbe bene anche il pareggio), perchè se gli austriaci dovessero vincere arriverebbero al sorpasso. Insomma, possiamo dire che il Napoli è in una botte di ferro: non tanto per quello che eventualmente succederà allo Stadion Salzburg ma perchè, al netto della crisi, ospita una squadra che non ha più motivazioni e che è decisamente inferiore, di conseguenza Ancelotti può approcciare questa partita con tanta fiducia pur sapendo di non doverne sottovalutare nemmeno un aspetto.

