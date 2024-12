Si avvicinano grandi pranzi e grandi cene: come fare per vivere un Natale 2024 in salute? Non sarà ovviamente facile, soprattutto dove il cibo abbonderà sulle tavole, ma seguendo alcuni semplici consigli sarà senza dubbio più facile incorrere in meno rischi e regalarsi un 25 dicembre magico, ma soprattutto un Natale 2024 in salute. Prima di tutto, come regola base, è sempre bene evitare di presentarsi al cenone della Vigilia o al pranzo di Natale e di Santo Stefano non in forma.

Se avete quindi un po’ di febbre, una tosse continua o del raffreddore, meglio dare forfeit e stare a casa. Prima di tutto salvaguardate la vostra salute, secondariamente quella degli altri. E poi diciamocelo, a chi piacerebbe passare un Natale con una persona a fianco che continua a tossire o starnutire? A nessuno. Secondariamente, un’altra buona regola per passare un Natale 2024 in salute, è un must che vale tutto l’anno: non esagerare con le porzioni.

NATALE 2024 IN SALUTE: NON ARRIVARE A TAVOLA AFFAMATI

Bene mangiare di tutto un po’ ma senza strafogarsi, evitando quindi di appesantirsi troppo senza riuscire poi a recuperare, tenendo conto che nel giro di tre giorni saranno diverse le occasioni per fare delle scorpacciate. Un trucco è quello di non arrivare a tavola come se non mangiaste da un mese, di conseguenza sarebbe bene non rinunciare in ogni caso a colazione e pranzo il giorno della Vigilia (o comunque alla colazione per il 25 dicembre), evitando così di riempirsi fino all’infinito.

Un altro consiglio molto prezioso che i medici ci ripetono spesso e volentieri, è quello di mangiare molto lentamente. La digestione inizia nella nostra bocca, di conseguenza se evitiamo di ingurgitare “pezzi” di cibo troppo grossi, per il nostro stomaco sarà più semplice effettuare la delicata operazione della digestione. Inoltre, mangiare lentamente permette di assaporare meglio le pietanze, e nel contempo di riempirsi più facilmente, visto che “bere” il cibo va contro una sensazione di sazietà.

NATALE 2024 IN SALUTE: EVITARE TROPPI CONDIMENTI

Un altro consiglio per un Natale 2024 in salute è quello di evitare condimenti eccessivi, limitando in particolare i grassi saturi: meglio sostituire burro, besciamella, panna e via discorrendo, con spezie ed erbe aromatiche. Come sempre non esagerare con il sale, e se proprio dobbiamo scegliere, meglio la senape della maionese, senza dubbio molto meno grassa. E’ scontato come consiglio, ma noi ve lo ricordiamo, evitare di bere troppi alcolici, prima di tutto per una questione salutare, secondariamente per evitare multe salate dopo l’introduzione del nuovo codice della strada che ricordiamo, permette un solo bicchiere di vino a stomaco pieno.

Meglio evitare anche le bevande gassate, soprattutto per i più piccoli, di modo da non introitare zuccheri “gratuitamente” nel nostro organismo. Anche per questo sarebbe un bene evitare troppi dolci, meglio sostituirlo con della frutta (come ad esempio un classico come l’ananas). Infine, evitare di digiunare dopo il periodo di festa, piuttosto meglio fare attività fisica di modo da smaltire le calorie in eccesso dei giorni prima.