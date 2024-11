Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano, ex schermidore italiano, specializzato nella sciabola e campione olimpico individuale ai Giochi olimpici di Atene 2004. Il primo incontro tra i due c’è stato durante le Olimpiadi invernali di Soci nel 2014 e da quel momento non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due atleti nonostante la differenza di età di circa 18 anni. Sta di fatto che dopo due anni Olga e Aldo si sono sposati e dalla loro unione sono nati anche due splendidi bambini: Olympia e Mario Jr. Una bella storia

Maura Paparo, chi è l'ex prof di Amici: "Il programma oggi è cambiato"/ "Una volta lanciavamo talenti acerbi"

Proprio l’ex campione di scherma ospite di Verissimo ha parlato così della compagna e moglie Olga Plachina: “è meravigliosa. Noi siamo amanti di una normalità epica, viviamo le piccole cose, le micro cose della famiglia, dei figli, passare il tempo insieme, goderci i piccoli momenti con semplicità. Siamo compatibili al cento per cento”.

Samantha De Grenet, chi è il figlio Brando Barbato / "Ho avuto tanta paura", l'incidente e il post diploma

Chi è Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano

Olga Plachina non è solo la moglie di Aldo Montano, visto che una campionessa d’atletica che si è fatta apprezzare nella specialità dei 400 metri a ostacoli. Prima di approdare nel mondo dell’atletica, la bellissima Olga si è fatta conoscere come modella lavorando nel mondo della moda e sfilando per diversi brand. Dalle passerelle di moda ai campi di atletica leggera dove si è fatta un nome nei 400 metri ad ostacoli partecipando anche a diverse Olimpiadi tra cui quella di Soci dove ha conosciuto Aldo Montano.

L’atleta, nata in Russia, in diverse occasioni ha rivendicato le sue origini precisando: “sono una ragazza russa e lo dico che sono fiera di essere russa”. Affermazioni che hanno fatto discutere visto che la Russia da anni ha attaccato l’Ucraina dando vita ad una guerra ancora in corso. La ex modella, infatti, ha prontamente precisato: “non pensate per favore che io sia una per la guerra, per carità… mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina”.

Enzo Paolo Turchi e la crisi con la moglie Carmen Russo/ "Al GF temevo di metterla in imbarazzo"