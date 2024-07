L’attesa è finalmente finita, oggi scatteranno ufficialmente le Olimpiadi 2024 di Parigi. Anche se in realtà le prime sfide sono già cominciate, come ad esempio il torneo di calcio, o il tiro con l’arco, dove l’atleta della Repubblica Ceca, Lim Sihyeon, ha già centrato il primo record del mondo (694 punti su 720 massimi), scatterà nelle prossime ore, precisamente poco prima delle 20:30, la cerimonia d’apertura che darà il via ai giochi olimpici.

Sarà un evento decisamente suggestivo in quanto le varie squadre sfileranno sulla Senna, il fiume di Parigi, e ovviamente ci saranno anche i nostri azzurri, a cominciare dai due portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Come ricorda RaiNews, per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024, la squadra azzurra sarà presente sullo stesso battello di Israele, Islanda e Giamaica, e sarà un evento unico visto che mai fino ad ora una cerimonia di apertura si era tenuta al di fuori dello stadio.

OLIMPIADI 2024, 141 AZZURRI PRESENTI A PARIGI

In totale saranno 141 gli atleti che rappresenteranno la nazionale italiana e che concorreranno in 20 diverse discipline, a cominciare dall’atletica leggera, il nuoto, il ciclismo, la ginnastica artistica, la scherma e molto altro ancora. Mancherà, come ben noto, Jannilk Sinner, il tennista numero uno al mondo, fermato da una brutta tonsillite che l’ha costretto a dare forfeit. La regione più rappresentata d’Italia durante le Olimpiadi 2024 sarà la Lombardia, visto che in totale saranno ben 70 gli azzurri lombardi, tutti riconosciuti ufficialmente dalla Regione, così come comunicato nella giornata di ieri da parte del presidente Attilio Fontana.

La provincia più rappresentata sarà Milano, con 18 atleti in totale, fra cui la medaglia d’oro nella 4×100 delle precedenti olimpiadi, Filippo Tortu. Segue Brescia con 11 atleti, compreso Marcelo Jacobs (due ori alle precedenti olimpiadi) e poi Bergamo con 10 rappresentanti. Un numero davvero record di partecipanti che ovviamente non può che renderci orgogliosi, così come fatto sapere anche da Fontana che proprio ieri ha incontrato a Palazzo Lombardia, Tortu.

OLIMPIADI 2024, POSSIBILI ATTACCHI CYBER NELLE PROSSIME ORE

Da segnalare infine che l’Ansa ha posto l’accento in queste ore su possibili nuovi attacchi di cybercriminali in occasione appunto delle Olimpiadi 2024. Nel dettaglio vengono segnalati episodi in aumento, ma anche delle fake news in particolare riguardanti presunti attacchi terroristici e minacce varie, di conseguenza è bene fare attenzione in queste due settimane di giochi olimpici di Parigi.

Le agenzie di tutto il mondo, a cominciare da quella francese, sono ovviamente in massima allerta, pronte a bloccare sul nascere qualsiasi possibile intrusione di tipo informatico. A questo punto non ci resta quindi che lasciarvi a questa giornata di attesa in vista del grande gong che scatterà attorno alle 20:20, uno spettacolo, quello della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 che si preannuncia magnifico e unico.