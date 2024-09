L’omicidio Pierina Paganelli ancora una volta al centro dei servizi del programma di Canale 5, Mattino Cinque, noto talk condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che questa settimana è tornato in onda dopo la pausa estiva. Per l’omicidio Pierina Paganelli continua a rimanere in carcere Louis Dassilva, il vicino di casa della vittima nonché l’amante della nuora. Secondo chi indaga, il giovane senegalese avrebbe agito per la paura che Pierina potesse svelare la sua relazione extraconiugale, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito, ma lo stesso Louis continua a dichiararsi innocente, e anche chi gli sta accanto crede nelle sue parole, a cominciare dalla moglie Valeria Bartolucci.

Oggi Mattino 5 ha avuto in collegamento Loris Bianchi, fratello di Manuela, nuora di Pierina, che ha raccontato: “Che reazione ho avuto quando hanno arrestato Louis Dassilva? Parlo di cuore, ovviamente mi è dispiaciuto tanto, dico la verità, ma nello stesso tempo, come dico sempre, se lui è innocente ha un pool difensivo molto forte che lo può tirare fuori, non mi sento di dire altro”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI “PER ME E’ INNOCENTE LOUIS”

Ma Loris Bianchi pensa che Louis sia innocente? “I miei dubbi li ho – replica l’intervistato perchè una procura non mette una persona in carcere a caso, ma la persona che conosco io mi viene difficile credere che abbia potuto compiere un simile gesto… ma la procura ha fatto le sue valutazioni”.

Insomma, nessuno fra coloro che conoscono bene Loris, crede nella sua colpevolezza, eppure chi indaga si dice convinto dell’opposto, che il senegalese abbia agito con ferocia, accoltellando più volte Pierina Paganelli e scagliando la sua rabbia sul corpo dell’ultrasettantenne. “Mia sorella cosa dice? – ha proseguito Loris Bianchi sempre in merito all’omicidio Pierina Paganelli – mia sorella ovviamente ha avuto tutt’altra reazione perchè è impelagata in una relazione totalmente diversa, ha sofferto tanto e sta ancora soffrendo, è inutile negarlo. E’ ancora innamorata? Sì, mi picchierà per questo ma per me sì”, aggiunge Loris Bianchi con il sorriso sulle labbra.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI E LE INTERCETTAZIONI IN QUESTURA

Mattino Cinque ha anche mandato in onda le intercettazioni in questura fra Manuela e Loris subito dopo il ritrovamento del cadavere, fra cui la famosa frase di lei: “Dimmi che non abbiamo niente da rischiare” “Conoscendo mia sorella – ha commentato Loris – aveva molta paura per la famiglia di Luois che venisse fuori la relazione dei due”, quindi secondo il fratello era riferita alla possibile relazione extraconiugale fra i due e non tanto all’omicidio Pierina Paganelli.

“Lei aveva molta paura che la famiglia di Luis venisse a sapere della relazione – ha ribadito – di questo ne sono sicuro e mi pare possibile che abbia tenuta segreta questa relazione a me”. Federica Panicucci ha quindi chiesto come mai Manuela si sia messa le mani nei capelli dopo che Louis l’ha comunque tranquillizza in tal senso e Loris Bianchi ha replicato: “Perchè la paura continua comunque a rimanere, la paura di far sapere a Valeria la loro relazione, parliamoci chiaro, lei è questa la paura che aveva”.