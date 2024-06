Oroscopo Branko, 18 giugno 2024/ Leone in ripresa fisica, Cancro esce dal guscio e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento dell’Oroscopo di oggi a cura di Branko, in data 18 giugno 2024, con le previsioni riportate segno per segno.

Oroscopo Branko, oggi 18 giugno: le previsioni tra top e flop

Ariete: con Mercurio in posizione avversa i nati sotto il segno si vedono segnati da Mercurio dissonante che non vi risparmia momenti di tensione e agitazione, in particolare nelle relazioni.

Toro: secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko, la Luna in opposizione non promette nulla di buono soprattutto a livello lavorativo. Importante nel consiglio delle stelle é quello di non scendere alle provocazioni.

Gemelli: Si ha la tendenza a giudicare gli altri quando non fanno ciò che volete. Ma in questo modo vi ponete dinanzi delle nuove inimicizie.

Cancro: le stelle nel periodo che vi vede festeggiati invitano i nati sotto il segno ad uscire dal guscio per la messa in gioco in tutti i campi. Ripartono le sfide sotto ogni punto di vista.

Leone: Per l’oroscopo di Branko di oggi la Luna in aspetto dissonante non aiuta dal punto di vista fisico. E i nati sotto il segno accusano non pochi problemi generali.

Vergine: non si profila una giornata baciata dalla fortuna per i diretti interessati al segno zodiacale.

Bilancia: bisognerebbe avere un maggior spirito di senso pratico; é tempo di mobilitarsi per la conquista della capacità di duttilità.

Per la seconda metà dei segni zodiacali…

Scorpione: secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sono favorite le nuove relazioni anche se Marte in opposizione potrebbe seminare discordia in famiglia.

Sagittario: Giove in opposizione potrebbe ostacolare i nati sotto il segno con influenze di avversione che non facilitano momenti fortunati.

Capricorno: Venere e Mercurio si direbbero in avversione ai nati sotto il segno, come segnala l’astrologo Branko.

Acquario: Si prevede un periodo ad alto tasso di tensione, relativamente alle previsioni generali dell’oroscopo di oggi a cura di Branko.

Pesci: Una rinascita per i nati sotto il segno, almeno sotto il punto di vista degli affetti e in amore, é anticipata nell’oroscopo dell’esperto astrologo on air su RDS, Branko.











