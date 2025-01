Per i nati sotto il segno del Cancro inizia un anno significativo, l’Oroscopo Branko 2025 parte da un mese di gennaio stimolante, ricco di nuove tendenze sia in amore che sul lavoro capaci di dettare strade che forse prima d’ora non avevate mai preso in considerazione. Torna nel cielo Marte che da tempo mancava all’appello e con esso nel segno sono possibili svolte inattese. Da febbraio muove i primi passi l’amore, in tutto il suo splendore; Venere asseconda le esigenze affettive e la passione torna a dominare la scena fino al mese di marzo quando probabilmente si vivrà il picco dal punto di vista sentimentale.

L’influsso positivo di Venere – stando all’Oroscopo Branko 2025 – non perde di vista i Cancro nemmeno nel mese di aprile dove l’emotività sarà ancora dominante. Sarà altrettanto importante, proprio in questa fase, sfruttare il transito di Mercurio; probabilmente propizio soprattutto per le nuove attività di lavoro. Da maggio ci sarà modo di avviare nuovi progetti, di superare la noia che forse ha caratterizzato le attività pratiche in questa prima fase del nuovo anno.

Cancro, Oroscopo Branko 2025: periodo in calo solo in autunno

Il mese di giugno porta in dote una circostanza astrale piuttosto importante; Giove arriva nel segno e tutti gli obiettivi più ambiti sul lavoro saranno più che raggiungibili. Determinazione da vendere, voglia di primeggiare; saranno questi gli indicatori della vostra autostima anche per il mese di luglio dove un cielo favorevole andrà a scandire una fase rivoluzionaria sia in amore che sul lavoro. Ad agosto sarà importante trovare il tempo da dedicare al relax; Mercurio nel segno saprà attendere la ripresa – per il mese di settembre – dove secondo l’Oroscopo Branko 2025 Cancro riuscirete a farvi trovare in piena forma.

L’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno del Cancro si incammina verso l’autunno dove la presenza del sole nel segno potrebbe dare vita a momenti di crisi e frenesia soprattutto in ambito familiare. Nulla di particolarmente ingente, soprattutto considerando che in soccorso arriverà un mese di novembre carico di novità; dal ritorno di Venere che stimola l’amore alla presenza costante di Mercurio che segnerà una nuova fase di cambiamento sul lavoro. Tante emozioni ancora da vivere anche per gli ultimi spifferi del nuovo anno, a dicembre; un inverno che potrebbe rivelarsi particolarmente caldo dal punto di vista sentimentale.