Il buon auspicio per i primi bagliori dell’Oroscopo Branko 2025 Capricorno è la Luna nel segno; una spinta vigorosa per gettare le basi di un futuro glorioso da scandire e costruire di settimana in settimana. Un gennaio subito impegnativo, ricco di sfide sul lavoro ma anche con diversi stimoli pratici da cui partire per nuove e attente valutazioni. L’amore in affanno nelle prime settimane potrà presto giovare del transito di Venere, soprattutto nel mese di febbraio dove però, dopo un inizio entusiasmante, lascerà spazio a dei turbamenti non da poco. Forti contrasti che potrebbero proseguire anche per il mese di marzo, con particolare riferimento a delle incomprensioni e incongruenze relative al mondo del lavoro ma con effetti non proprio positivi anche nella sfera professionale. Ad aprile, con la primavera a prendersi la scena, è tempo di reagire al periodo non proprio confortante di inizio anno.

Stando al racconto delle previsioni per l’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno del Capricorno dalla primavera si riparte con determinazione arrivando al mese di maggio, con Marte a supporti, liberi di riprendere le redini della propria vita. La prima fase sarà da dedicare alle tensioni dei mesi precedenti ma per chiuderle in maniera definitiva, la seconda parte sarà invece la base per costruire un’estate fiammante. Giugno parte nel segno di Saturno e Nettuno; alleati quando si tratta di chiudere questioni aperte da tempo e per avviarsi verso decisioni ben ponderate e prive di ripensamenti.

Capricorno, Oroscopo Branko 2025: in autunno si costruisce la ‘rinascita’

L’Oroscopo Branko 2025 Capricorno racconta di un mese di luglio colmo di occasioni, di spunti interessanti; un processo di cambiamento che vale come risposta alle difficoltà delle settimane precedenti e soprattutto sul lavoro potreste imbattervi in una fase particolarmente rivoluzionaria. Migliorano anche le relazioni, sia in amore che in famiglia; la base per un mese di agosto dove godervi pausa e relax prima di riprendere al meglio gli impegni nel mese di settembre. Ora è più facile andare lontano, progettare e scandire con pragmatismo le nuove ambizioni professionali.

L’armonia accompagna l’amore nel caos del mese di ottobre, forse il momento chiave del nuovo anno; una base poderosa per chiudere al meglio tra novembre e dicembre. Stando all’Oroscopo Branko 2025 Capricorno è proprio in questi due ultimi mesi dell’anno che arriverete alle dovute conclusioni; le riflessioni necessarie per dare un senso ai tormenti di questi mesi e soprattutto alle tensioni che hanno rallentano il vostro cammino.