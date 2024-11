Un lunedì che segna l’inizio di una nuova settimana con le stelle sempre a disposizione quando si tratta di offrire spunti e scenari possibili: imperdibili le previsioni di oggi 11 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il lavoro chiama ed è necessario rispondere nell’immediato; nuove sfide potrebbero partire proprio da questo lunedì, scenari che potrebbero ampliare le opportunità se colti con il giusto punto di vista. In amore la pazienza non è mai troppa; non sempre le persone che ci circondano hanno le medesime tempistiche o rispondere alle nostre idealizzazioni, è dunque necessario imparare ad aspettare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 11 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 11 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Questo lunedì richiede coraggio e spirito di iniziativa; il lavoro parte subito al massimo e non mancheranno le occasioni interessanti da sfruttare al meglio. In amore dedicare maggiore tempo al partner e, se single, agli incontri che meritano approfondimento.

TORO: Nuove riflessioni accompagnano questo inizio di settimana, soprattutto laddove ancora persistono circostanze irrisolte sul lavoro. In amore evitate gesti impulsivi, non è il momento di abbandonare i piani dettati dalla calma e prudenza.

GEMELLI: Il momento non è top dal punto di vista relazionale; occhio alle discussioni dietro l’angolo soprattutto sul lavoro. In amore torna finalmente la passione, accompagnata da una buona dose di relax.

CANCRO: Un lunedì perfetto per dedicarsi tanto al lavoro quanto agli affetti: gli impegni professionali sono sicuramente importanti ma, in questa fase, avrete tanto tempo da dedicare anche alla bellezza dei sentimenti.

LEONE: Stando alle previsioni di oggi 11 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko questa settimana potrebbe partire con qualche difficoltà. Il segreto sarà la forza e la voglia di scrutare ipotetiche alternative quando la strada attuale risulta troppo fitta di incognite.

VERGINE: Prendersi cura di sé stessi è fondamentale per questo lunedì, soprattutto se il carico di lavoro alle spalle è piuttosto ingente. In amore vige un leggero nervosismo, attenzione a non essere troppo scontrosi con le persone intorno a noi.