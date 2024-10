La settimana procede a gonfie vele per qualcuno, a fasi alterne per altri; il prosieguo parte dalle previsioni di oggi 16 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Focus sul parere delle stelle per questo mercoledì che potrebbe essere ricco di sorprese su più fronti. Sul lavoro qualcuno potrebbe maturare dei malumori, un senso di irrequietezza; sono questi i momenti in cui deve dominare la pazienza rispetto agli impulsi. In amore attenzione ai dissidi, soprattutto per ragioni futili che potrebbero rischiare unicamente di logorare rapporti importanti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 16 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 16 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Gli affari a gonfie vele per chi si dimostrerà intraprendente sul lavoro; giornata tutto sommato positiva anche per quanto riguarda l’amore; non mancheranno le sorprese a tinte rosa ma anche alcune questioni in sospeso da risolvere.

TORO: Forse nell’ultimo periodo i rapporti affettivi sono passati in secondo piano; ‘colpa’ del lavoro che ha richiesto particolare impegno e dedizione. Per questo mercoledì dedicatevi a recuperare la vicinanza con quelle persone che davvero lo meritano.

GEMELLI: Stando alle previsioni di oggi 16 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko finalmente potrebbero arrivare quelle emozioni che in amore attendete da tempo. Attenzione però a non farvi distrarre sul fronte professionale; gli impegni di lavoro sono ancora ingenti e soprattutto meritevoli di attenzione.

CANCRO: La prudenza non è mai troppa; alcune decisioni nel mondo del lavoro sono forse da rimandare ad un momento più tranquillo e sereno. Stesso discorso in amore dove alcune ruggini potrebbero alimentare un senso di nervosismo.

LEONE: Sarete forse attesi da una scelta importante; in amore qualcuno ha navigato a vista per troppo tempo, agire è la soluzione. Sul lavoro servirà particolare attenzione per completare quei progetti su cui lavorate da tempo.

VERGINE: La voglia di cambiamento è quasi urgente; è questo uno di quei casi dove affidarsi all’istinto può aumentare in maniera poderosa e positiva le possibilità di successo.