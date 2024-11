Il lunedì è sempre un giorno importante, non tanto per l’avvio di una nuova settimana ma soprattutto per l’insieme di situazioni che si innescano nuovamente dopo la ‘pausa’ del fine settimana. Per l’occasione, non possono mancare le previsioni di oggi 18 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko; il parere delle stelle parte da un focus sul lavoro dove nuovi progetti, attività e collaborazioni potrebbero colorare le prossime ore e impreziosire le prospettive per il futuro. In amore potrebbero essere in arrivo novità non da poco, soprattutto per chi di recente ha iniziato una nuova frequentazione già carica di passione. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 18 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

ARIETE: Prosegue il momento di determinazione che vi accompagna da tempo, circostanza che rende gli impegni di lavoro molto più facili da gestire. Strada in discesa anche in amore, soprattutto per chi ha intrapreso di recente una nuova relazione.

TORO: Una giornata all’insegna della tranquillità, un momento da dedicare principalmente alle fasi di programmazione e analisi per progetti decisamente ambiziosi. In amore è il momento giusto per rafforzare i legami importanti.

GEMELLI: La curiosità vi spinge oltre i limiti, vi porta a sperimentare ma soprattutto a dare seguito a quei sogni che forse avete quasi accantonato. Sul lavoro non mancano le spinte ambiziose, in amore sarà invece fondamentale la comunicazione per evitare inutili fraintesi e conflitti.

CANCRO: Riflettere ed elaborare al meglio le idee è sempre fondamentale; stando alle previsioni di oggi 18 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è il momento di iniziare a lavorare con maggiore dedizione ai progetti di lavoro. In amore serve riposo, la tensione è da evitare.

LEONE: Questo lunedì è condito da determinazione ed energia; grandi impegni di lavoro richiedono un focus non da poco e in molti riusciranno a farsi trovare pronti. In amore è giusto dedicarsi anche ai momenti di svago e condivisione, funzionali per rendere ancora più stabili i rapporti.

VERGINE: La stabilità inizia a dare frutti interessanti sul lavoro, soprattutto per chi ha lavorato sodo nelle ultime settimane. In amore diverse circostanze interessanti potrebbero allietare questo lunedì: nuovi incontri per i single e maggiore complicità per le coppie.