Un nuovo lunedì e una nuova settimana arrivano per determinare nuove scelte, circostanze e situazioni che interessano più sfere della quotidianità. Puntuali come sempre le previsioni di oggi 2 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko con il parere delle stelle rivolto, in primis, sul mondo del lavoro. Per qualcuno la fase non è delle migliori; le prossime ore potrebbero rivelarsi tese, difficili dal punto di vista sia energetico che psicologico. Pazienza e cautela anche in amore dove qualche dissidio di troppo potrebbe minare l’umore sia personale che di coppia. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 2 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 2 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Le stelle di questo lunedì mirano a supportare i problemi di coppia, soprattutto per chi è finalmente pronto a dedicarsi al dialogo. Attenzione a non essere troppo impulsivi, soprattutto se ci sono scelte importanti di lavoro da valutare.

SCORPIONE: Una giornata all’insegna della passione soprattutto per chi ha superato le discussioni coniugali. Sorprese non da poco anche sul lavoro dove potreste riuscire ad ottenere i frutti dell’ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane.

SAGITTARIO: Un lunedì che parte con leggera tensione, soprattutto in amore; qualcosa di irrisolto mina l’umore e affidarsi al dialogo sarà fondamentale. Sul lavoro serve lucidità, soprattutto se le energie per questo inizio di settimana non sono al top.

CAPRICORNO: Riflettere prima di agire, questo può essere il monito di questo lunedì; un principio che può valere tanto in amore quanto sul lavoro, soprattutto se reduci da un periodo altalenante.

ACQUARIO: Forse in queste ore potreste avvertire il bisogno di isolarvi, probabilmente per chiarire prima con voi stessi e poi con gli altri eventuali incomprensioni. Sul lavoro attenzione al carico di stress.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 2 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sarà importante la sincerità nei rapporti di coppia; possibili nuovi incontri per i single e spunti interessanti sul lavoro grazie alla determinazione dell’ultimo periodo.